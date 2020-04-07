.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран - Saxo Bank
.
07 апреля 2020 года 17:01
Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран - Saxo Bank
Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Резкое улучшение рисковых настроений, последовавшее за прорывом американских фондовых индексов через уровни сопротивления, задало позитивный тон европейской сессии, несмотря на довольно невыразительную азиатскую. Мы продолжаем удивляться энтузиазму рынка, но это движение еще может продолжиться без перелома установившихся трендов", - пишет главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. "Считается, что рынок сейчас радуется замедлению роста заболеваемости COVID-19 и ждет нормализации экономики, учитывая огромные вливания ликвидности центробанками и особенно обеспечение Федрезервом защиты от страхов на тему долларового фондирования или кредитного кризиса. Ралли, конечно, впечатляющее, и игнорировать его нельзя, но мы всё-таки сохраняем опасение, что радоваться еще слишком рано. Первые страны, планирующие вскоре начать возобновление активности (Дания и Австрия), собираются делать это очень медленно, - отмечает специалист. - Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в палату интенсивной терапии. Он получает кислород, хотя и не подключен к аппарату ИВЛ. Пока его замещает министр иностранных дел Доминик Рааб. Фунт стерлингов торгуется без значительных изменений, но, вероятно, торговался бы выше, если бы не его нестабильное состояние". "Развивающимся странам внезапно стало лучше. Падение в течение понедельника быстро прекратилось, ситуация продолжила улучшаться и во вторник - в RUB, HUF, ZAR, MXN и не только. Особый технический интерес представляет мексиканское песо: объявленный вчера правительством президента Обрадора пакет стимулирующих мер оказался слабым, и песо упало к USD до рекордного минимума. Но с общим восстановлением "риск-аппетита" пара USD/MXN отошла от нового максимума за цикл (выше 25,00) и сейчас находится заметно ниже. Подобные предельные линии начертили себе и многие другие валюты развивающихся стран, которые до вчерашнего дня казались безнадежно падающими. Этот сектор заслуживает внимания как одно из слабых звеньев финансового рынка, если обстановка не продолжит улучшаться", - пишет стратег Saxo Bank. Прошедшей ночью премьер-министр Японии Абэ объявил о пакете стимулирования на 108 трлн иен - почти 1 трлн долл. США или почти 20% ВВП страны. Сама иена на эту новость почти не отреагировала, торгуясь в обычной связи с "риск-аппетитом" - несколько укрепляясь против доллара США, но слабея в остальных парах. "Следующие день-два торговли на мировых рынках акций должны показать, что происходит - недолговечный подскок или начало серьезной стабилизации. Форекс, за редкими исключениями, ведет себя в соответствии с рисковыми настроениями. Достойна внимания сегодняшняя встреча Еврогруппы, причем скорее в части политического тона, чем конкретных решений. Хотя ЕЦБ сейчас держит спреды доходности облигаций под контролем, у нас по-прежнему есть опасения общего характера", - отмечает Джон Харди. "Мы считаем пару AUD/USD хорошим индикатором состояния доллара США и степени соответствия между поведением валют G10 и "риск-аппетитом". Несколько разочаровывает, что несмотря на выход основных фондовых индексов США выше важных уровней сопротивления, локальное сопротивление в этой паре до сих пор не преодолено. Если локальный максимум около 0,6200 и выше будет прорван, то следующая важная область - 0,6450, соответствующая уровню Фибоначчи для коррекции всей распродажи, а затем 0,6500. Но до этого еще далеко", - указывает специалист банка.
.
08 апреля 2020 года 17:15
Минфин на аукционе в среду смог разместить ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года на 16,465 млрд рублей по номиналу при объёме предложения 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 50,107 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,45%. "Как минимум, это говорит о... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:52
Скачок волатильности на рынках привел к тому, что кривые доходности ряда российских корпоративных эмитентов отражают определенные ценовые диспропорции. Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что в значительной степени это связано с факторами ликвидности. Специалисты перечисляют топ-5 эмитентов, на... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:30
ынок акций РФ в среду вступил в полосу затишья перед встречей стран ОПЕК+ и других нефтепроизводителей, бумаги торгуются разнонаправленно на фоне сдержанного оборота торгов, сообщил "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов. По его словам, динамика активов... читать дальше
.08 апреля 2020 года 16:14
Ситуация на мировых рынках акций выглядит более стабильной, чем несколько недель назад - "ВТБ Капитал"
Ситуация на мировых рынках акций на данный момент выглядит более-менее стабильной, во всяком случае, указывает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, более стабильной, чем несколько недель назад. Процесс сокращения рисковых позиций и снижения долговой нагрузки инвесторами, судя по всему, в... читать дальше
.08 апреля 2020 года 15:50
Снижение трафика может обернуться для ритейлеров дополнительными расходами и значительными убытками - "Атон"
После периода панических закупок ритейлеры столкнулись со значительным снижением трафика на фоне перехода потребителей к онлайн-заказам товаров с доставкой на дом в условиях режима самоизоляции. Снижение трафика может обернуться для ритейлеров дополнительными расходами и значительными убытками,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 15:33
Преждевременно говорить о V-образном восстановлении экономики и рынков, пик COVID-19 еще не пройден - General Invest
Говорить о начале V-образного восстановления мировых финансовых рынков и реальной экономики все еще может быть преждевременно, поскольку пик распространения коронавируса COVID-19 в мире и, прежде всего в США, еще не пройден до конца, считает аналитик по международным рынкам ИК General Invest... читать дальше
.08 апреля 2020 года 15:06
Фондовые игроки готовы как вернуться к покупкам, так и ускорить фиксацию прибыли - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды незначительно снижались, ожидая новых сигналов из-за рубежа. Игроки на повышение взяли небольшую паузу, но в целом готовы как вернуться к покупкам при появлении позитива, так и ускорить фиксацию прибыли, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.08 апреля 2020 года 14:40
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ - Райффайзенбанк
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашему мнению, восстановление российского долгового рынка (главным образом, в сегменте суверенных и квазисуверенных бумаг, тогда как во 2-3 эшелонах доходности... читать дальше
.08 апреля 2020 года 14:20
Текущая коррекция фондовых индексов может продолжить свое развитие, но рынок потом сможет без труда возобновить свое ралли, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На российском рынке мы наблюдаем здоровую коррекцию после четырех подряд растущих сессий и обновления локальных максимумов... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:46
Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании. "Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:26
Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля - "Нордеа банк"
Возврат Минфина на рынок госдолга в ближайшие недели может стать дополнительным фактором поддержки для рубля, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль сохраняется вблизи отметки 75,5 в паре с долларом и 82 в паре с евро. Российская валюта двигается в тренде с прочими рисковыми активами,... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:11
Moody's ожидает роста доли проблемных кредитов в РФ в 2020г до 20%, прогнозирует "лишь небольшую прибыль" банков
Распространение коронавируса и недавний обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность в России, негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков, считает рейтинговое агентство Moody's, изменившее прогноз по российской банковской системе со "стабильного" на... читать дальше
.08 апреля 2020 года 12:45
Дивиденды "Эталона" вряд ли окажут поддержку GDR компании, говорится в обзоре "Атона". "Эталон" опубликовал невпечатляющие результаты за 2019 год по МСФО, отмечают аналитики "Атона". Выручка компании увеличилась на 17% г/г (до 84,3 млрд руб.), валовая прибыль выросла на 18% г/г (против -19%... читать дальше
.08 апреля 2020 года 12:14
Росбанк ожидает повышенную активность локальных банков на аукционах Минфина в среду, так как представленные бумаги наиболее удачно подходят для хеджирования процентного риска и управления ликвидностью, а объемных аукционов в них не проводилось довольно давно, сообщается в комментарии... читать дальше
.08 апреля 2020 года 12:00
(добавлены 3-5-й абзацы) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "держать" до "покупать" в связи с падением их рыночной стоимости за последнее время, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Сахновой и Артема... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.