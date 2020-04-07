Осторожные покупки акций можно делать, так как, вероятно, пик кризиса на биржах позади - БКС

Аналитики "БКС Премьер" отмечают, что в целом в мире ситуация с коронавирусом демонстрирует пока слишком медленный прогресс, чтобы рынки впадали в эйфорию, но осторожные покупки все же можно делать, так как, вероятно, пик кризиса на биржах позади, говорится в комментарии компании.

Российские акции растут во вторник в унисон с мировыми рынками, однако бумаги нефтегазового сектора не являются лидерами роста. Из ликвидных акций больше всего растёт Сбербанк, что, по всей видимости, связано с укреплением рубля и высоким инвестиционным качеством эмитента, предполагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Решающее значение для динамики фондового рынка РФ в ближайшие дни будут иметь итоги консультаций ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Если решение об уменьшении производства на 10 млн баррелей в сутки будет принято, что весьма вероятно, индекс Мосбиржи может дополнительно вырасти на 3-5 процентов, если же сделка сорвётся, мы можем увидеть падение на 5-7 процентов.

Важно подчеркнуть, что даже сокращение добычи на 10 млн баррелей полностью не устранит дисбаланс на нефтяном рынке, так как падение спроса на углеводороды по итогам апреля может превысить 20 млн баррелей в сутки, но все же возымеет психологический эффект и будет иметь долгосрочные последствия", - пишет С. Суверов.

Мировые биржи будут реагировать прежде всего на динамику распространения коронавируса, которая немного замедляется в некоторых проблемных странах, например, в Италии, и действия властей по смягчению карантина, что происходит, в частности, в Австрии и Чехии. "Однако в целом в мире ситуация с коронавирусом демонстрирует пока слишком медленный прогресс, чтобы рынки впадали в эйфорию. Но осторожные покупки все же можно делать, вероятно, пик кризиса на биржах позади", - отмечает специалист "БКС Премьер".