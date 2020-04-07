Укрепление рубля происходит в тренде с прочими рисковыми активами - "Нордеа банк"

Рубль продолжает постепенно отыгрывать мартовские потери, констатируют аналитики "Нордеа банка". Укрепление рубля происходит в тренде с прочими рисковыми активами, которые получают поддержку благодаря улучшению настроений на глобальных площадках на фоне признаков стабилизации темпов распространения эпидемии коронавируса, отмечают они.

"Оптимизму на российском валютном рынке способствует и выход нефтяных котировок выше отметки в 34 долл./барр. В целом ситуация на российском рынке развивается в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом, опубликованным в середине марта. Банк России в настоящее время продолжает ежедневные продажи валюты на валютном рынке в рамках бюджетного правила и компенсации выпадающей валютной ликвидности на рынке при снижении цен на нефть марки Urals ниже 25 долларов за баррель. В рамках прошлой недели среднедневные продажи валюты составляли около 200 млн долл. Ключевым отличием текущих продаж валюты Банком России на валютном рынке от ситуации 2008 и 2014 годов является их регулярность, предсказуемые горизонты и подчиненность четким правилам", - отмечают специалисты "Нордеа банка".