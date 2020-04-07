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Главная / Мнения аналитиков / Укрепление рубля происходит в тренде с прочими рисковыми активами - "Нордеа банк"
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07 апреля 2020 года 13:14
Укрепление рубля происходит в тренде с прочими рисковыми активами - "Нордеа банк"
Рубль продолжает постепенно отыгрывать мартовские потери, констатируют аналитики "Нордеа банка". Укрепление рубля происходит в тренде с прочими рисковыми активами, которые получают поддержку благодаря улучшению настроений на глобальных площадках на фоне признаков стабилизации темпов распространения эпидемии коронавируса, отмечают они. "Оптимизму на российском валютном рынке способствует и выход нефтяных котировок выше отметки в 34 долл./барр. В целом ситуация на российском рынке развивается в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом, опубликованным в середине марта. Банк России в настоящее время продолжает ежедневные продажи валюты на валютном рынке в рамках бюджетного правила и компенсации выпадающей валютной ликвидности на рынке при снижении цен на нефть марки Urals ниже 25 долларов за баррель. В рамках прошлой недели среднедневные продажи валюты составляли около 200 млн долл. Ключевым отличием текущих продаж валюты Банком России на валютном рынке от ситуации 2008 и 2014 годов является их регулярность, предсказуемые горизонты и подчиненность четким правилам", - отмечают специалисты "Нордеа банка".
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07 апреля 2020 года 15:17
Сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти даст рублю возможность протестировать уровень 75 за доллар - ИК "Велес Капитал"
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что при сохранении благоприятной ситуации на рынке нефти рубль, вероятно, сможет протестировать уровень 75 за доллар, говорится в комментарии компании. Рубль не является исключением среди валют EM и к середине вторника прибавил порядка 0,7% к доллару. Однако... читать дальше
.07 апреля 2020 года 14:54
Рубль опирается на рост рыночного "аппетита" к риску и оживление нефтяных цен, говорится в комментарии "БКС Премьер". Основной поддержкой для рубля сейчас выступают два фактора, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "С одной стороны, мы видим, что настроения инвесторов... читать дальше
.07 апреля 2020 года 14:17
Возросший аппетит инвесторов к рисковым активам поддерживается во вторник ожиданиями прохождения острой фазы мирового гуманитарно-экономического кризиса. Несмотря на то, что замедление темпов распространения пандемии COVID-19 на территории США и ЕС еще должно быть подтверждено временем, этого... читать дальше
.07 апреля 2020 года 13:47
Определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом, которая зависит от глобальной экономической активности, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ситуация на нефтяном рынке вынудила страны вернуться за стол переговоров. При этом основные противоречия на данный момент... читать дальше
.07 апреля 2020 года 13:34
Аналитики "БКС Премьер" отмечают, что в целом в мире ситуация с коронавирусом демонстрирует пока слишком медленный прогресс, чтобы рынки впадали в эйфорию, но осторожные покупки все же можно делать, так как, вероятно, пик кризиса на биржах позади, говорится в комментарии компании. Российские... читать дальше
.07 апреля 2020 года 12:45
Операторы контейнерных перевозок на прошлой неделе отменили более 160 рейсов, чтобы поддержать тарифы на фрахт на фоне снижения спроса, пишет The Wall Street Journal. По данным датской исследовательской группы Sea-Intelligence, число отказов от услуг перевозок на прошлой неделе увеличилось с 45... читать дальше
.07 апреля 2020 года 12:25
Аналитики Росбанка считают, что говорить о возможности снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшее время пока преждевременно, сообщается в комментарии банка. Инфляция в марте ускорилась, однако темпы не выглядят угрожающими, отмечают аналитики Росбанка. По данным Росстата, инфляция в марте... читать дальше
.07 апреля 2020 года 12:06
Осторожным инвесторам целесообразно придерживаться защитных бумаг - телекомы, ретейл, золотодобывающие компании - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что можно говорить об умеренно позитивных ожиданиях от встречи ОПЕК+. Для желающих сыграть на этом они рекомендуют акции нефтяных компаний, которые отличаются сильным балансом и способны выкупить свои акций с рынка - такой компанией, по их мнению, может быть... читать дальше
.07 апреля 2020 года 11:37
Рублевые гособлигации и далее будут дорожать в случае сохранения благоприятного новостного фона - ITI Capital
ITI Capital считает, что в случае сохранения благоприятного новостного фона рублевые гособлигации и далее будут дорожать, хотя темпы их роста замедлятся, сообщается в комментарии компании. "Новая торговая неделя открылась продолжением восходящего тренда, заданного всплеском цен на нефть в... читать дальше
.07 апреля 2020 года 11:19
Защитные активы - компании, ориентированные на внутренний рынок, производители золота и промышленных металлов - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что в текущей обстановке защитными активами на российском рынке акций являются компании, ориентированные на внутренний рынок, производители золота и промышленных металлов, говорится в обзоре банка. Настроение на глобальных рынках акций на этой неделе определяют... читать дальше
.07 апреля 2020 года 10:56
Текущая неделя должна определить дальнейшую динамику цен на нефть, а пока цена Brent будет держаться выше отметки $30/барр., говорится в обзоре Альфа-банка. Аналитики Альфа-банка отмечают, что на текущей неделе новостной фон будет определяться событиями в мировой нефтяной отрасли: крупнейшие... читать дальше
.07 апреля 2020 года 10:32
Интерес инвесторов к рисковым активам, вероятно, сохранится на фоне сообщений о снижении числа жертв коронавируса - БКС Глобал Маркетс
нтерес инвесторов к рисковым активам, вероятно, сохранится и во вторник в свете сообщений о снижении числа жертв коронавируса в ряде "горячих точек", включая Нью-Йорк (эпицентр эпидемии в США), говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Также поддержку настроениям могут оказать сообщения о... читать дальше
.07 апреля 2020 года 10:19
диапазон 2550-2700 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли и стремились к верхним полосам Боллинджера дневного графика (2660 и 1115 пунктов). Их пробой может направить индикаторы в район 2700 и 1150 пунктов, для чего складываются... читать дальше
.07 апреля 2020 года 10:06
Промсвязьбанк ждет, что во вторник индекс Мосбиржи сможет продолжить восстановительное движение, не исключая теста диапазона 2700-2750 пунктов. "По нашему мнению, на рынке сложились конъюнктурные предпосылки для усиления спроса на ликвидные бумаги во всех секторах. Но учитывая заметно улучшившуюся... читать дальше
.07 апреля 2020 года 09:55
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов прогнозирует во вторник открытие рынка акций РФ в "плюсе", так как будут отыгрываться выросшие американские индексы, прибавляющие с утра полпроцента фьючерсы на индексы США и подорожавшая нефть. Поводом для глобальных покупок можно назвать спад темпов роста... читать дальше
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