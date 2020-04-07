Контейнерные линии отменяют рейсы в попытке избежать обвала тарифов из-за коронавируса

Операторы контейнерных перевозок на прошлой неделе отменили более 160 рейсов, чтобы поддержать тарифы на фрахт на фоне снижения спроса, пишет The Wall Street Journal.

По данным датской исследовательской группы Sea-Intelligence, число отказов от услуг перевозок на прошлой неделе увеличилось с 45 до 212. Как отмечает WSJ, контейнерные линии ожидают, что спад продлится и в летний пиковый сезон.

Sea-Intelligence прогнозирует, что крупнейшие операторы потеряют от $800 млн до $23 млрд в этом году в зависимости от того, смогут ли они смягчить экономическое влияние ограничительных мер, принятых в связи со вспышкой коронавируса.

В то же время, пандемия пока имела относительно мягкие финансовые последствия для контейнерных линий по сравнению с авиакомпаниями и другими транспортными операторами, которые зависят от перевозок пассажиров.

Однако операторы контейнеров, включая датскую Maersk Line, швейцарскую Mediterranean Shipping Co. и японскую Ocean Network Express Pte. Ltd., пытаются предотвратить падение стоимости перевозок по основным торговым путям из-за снижения спроса.

"Это надвигающийся шторм, - отмечает глава Sea-Intelligence Ларс Дженсен. - Задача будет заключаться в том, чтобы в дальнейшем внимательно регулировать мощности и избежать обвала тарифов на фрахт".

По его словам, общие потери сектора могут превысить $23 млрд, если операторы начнут ценовую войну, как во время финансового кризиса 2008 года, когда стоимость перевозок едва покрывала расходы на топливо.

"Падение тарифов во время финансового кризиса было, в частности, вызвано невозможностью вовремя сократить мощности, - добавил Дженсен. - Возможные потери настолько велики, что перевозчики, скорее всего, отменят намного больше рейсов, если будет наблюдаться слишком сильное снижение тарифов".

Количество отмененных рейсов между Азией и Европой, а также по транстихоокеанскому маршруту, начало увеличиваться в январе и феврале на фоне вспышки коронавируса и замедления экономической активности в Китае.

Китай снова начал отправлять грузы, однако спрос резко снизился из-за ограничительных мер, принятых в США и Европе. Некоторые американские порты сократили часы работы грузовых терминалов из-за падения спроса.

Тарифы на фрахт сейчас на 20% ниже уровня окупаемости, отмечает WSJ. Однако с начала года они были достаточно устойчивыми, благодаря отмене рейсов.

"Суть в том, чтобы не поддаться соблазну завоевать долю рынка, отправляя большее количество судов", - отметил Дженсен.

Он прогнозирует, что в текущем году спрос на контейнерные перевозки упадет примерно на 10%, как и в 2009 году.

Датская A.P. Moller-Maersk в марте отозвала прогноз на 2020 год из-за неопределенности влияния коронавируса на ее результаты. Ранее компания ожидала годовую операционную прибыль в $5,5 млрд.