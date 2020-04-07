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07 апреля 2020 года 12:25
Говорить о возможности снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока преждевременно - Росбанк
Аналитики Росбанка считают, что говорить о возможности снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшее время пока преждевременно, сообщается в комментарии банка. Инфляция в марте ускорилась, однако темпы не выглядят угрожающими, отмечают аналитики Росбанка. По данным Росстата, инфляция в марте ускорилась до 2,5% г/г против 2,3% в феврале. "Примечательно, что ускорение инфляции по большей части было вызвано ростом цен на продукты питания (с 1,8% г/г до 2,2% г/г) на фоне повышенного спроса перед введением режима самоизоляции. Принимая во внимание устойчивое предложение на рынке продовольствия в России, текущая реакция цен выглядит завышенной, и дальнейший рост цен в этом сегменте, вероятно, вернется к сдержанным темпам", - пишут специалисты банка. "В сегменте непродовольственных товаров, наоборот, рост цен оказался медленнее (с 2,3% г/г до 2,5% г/г), чем диктуют рыночные условия. Курс USD/RUB "выстрелил" на 16% в марте, что еще не полностью нашло отражение в ценах, так как продавцы распродавали запасы на протяжении марта. Таким образом, более значимое ускорение цен на товары длительного пользования будет наблюдаться еще на протяжении ближайших 2-3 месяцев. Рост цен на услуги (3,0% г/г) сохранился неизменным из-за падения спроса", - отмечают в банке. Специалисты Росбанка указывают, что в целом текущая динамика инфляции для Банка России выглядит умеренно благоприятной, а предстоящий рост цен из-за девальвации рубля ожидаем и носит временный характер. Это позволяет регулятору сохранять мягкую риторику. "По нашему мнению, говорить о возможности снижения ключевой ставки в ближайшее время пока преждевременно. Неопределенность вокруг влияния коронавируса на бизнес и нефтяной рынок остается крайне высокой, формируя повышенные риски для финансовой стабильности", - пишут эксперты.
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07 апреля 2020 года 15:17
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