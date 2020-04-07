Осторожным инвесторам целесообразно придерживаться защитных бумаг - телекомы, ретейл, золотодобывающие компании - ITI Capital

Аналитики ITI Capital считают, что можно говорить об умеренно позитивных ожиданиях от встречи ОПЕК+. Для желающих сыграть на этом они рекомендуют акции нефтяных компаний, которые отличаются сильным балансом и способны выкупить свои акций с рынка - такой компанией, по их мнению, может быть "ЛУКОЙЛ".

"В целом же цену на нефть будут формировать новости о коронавирусе и экономических последствиях пандемии, мерах господдержки. Вектор может меняться многократно и быстро. На данном этапе осторожным инвесторам целесообразно придерживаться более защитных бумаг (телекомы, ретейл, золотодобывающие компании)", - отмечается в комментарии ITI Capital.

Также специалисты указывают, что для российского фондового рынка актуальны бумаги, отличающиеся высокой перепроданностью и дивидендной доходностью - в частности, ВТБ, "Сургутнефтегаз", Сбербанк, "АЛРОСА", "Газпром", Сбербанк прив., "Роснефть".