Цена Brent пока будет держаться выше отметки $30/барр. - Альфа-банк

Текущая неделя должна определить дальнейшую динамику цен на нефть, а пока цена Brent будет держаться выше отметки $30/барр., говорится в обзоре Альфа-банка.

Аналитики Альфа-банка отмечают, что на текущей неделе новостной фон будет определяться событиями в мировой нефтяной отрасли: крупнейшие мировые производители нефти с целью предотвратить исторический обвал цен на нефть обсудят в конце этой недели условия новой сделки по сокращению добычи. На пути переговорного процесса все еще стоит целый ряд серьезных препятствий: встреча участников картеля OPEC+ и других стран, первоначально запланированная на 6 апреля откладывается до четверга, 9 апреля. Россия и Саудовская Аравия выступают за то, чтобы к сделке присоединились США, но Дональд Трамп пока не проявляет большой готовности к участию в сделке. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, официальные лица крупнейших стран производителей нефти пытаются созвать в эту пятницу встречу министров энергетики стран G-20 в рамках усилий по привлечению к участию в сделке США. США выступает за сокращение добычи на 10 млн барр. в сутки, чтобы сбалансировать нефтяной рынок на фоне сильного падения спроса в связи с закрытием производств и предприятий на фоне пандемии Covid-19 по всему миру.

В этой стремительно развивающейся истории с непрекращающимся потоком новостей можно выделить несколько ключевых моментов, считают в Альфа-банке.

Разногласия, возникшие между Саудовской Аравией и Россией в минувшую субботу, поставили под вопрос саму возможность заключения новой сделки. Неопределенность усиливается и тем, что в пятницу Президент США Дональд Трамп провел совещание с главами американских нефтедобывающих компаний, в ходе которого они отказались от участия США в новой нефтяной сделке. Вместо этого они провели встречу с Минфином, посвященную решению проблемы шока ликвидности.

В минувшие выходные впервые с 2002 г. о своем намерении присоединиться к сделке по снижению добычи заявила Норвегия.

Министр энергетики Ирака Тамер аль-Гадбан выразил оптимизм, заявив, что итогом запланированной на 9 апреля встречи стран-экспортеров нефти должно стать заключение новой сделки по сокращению добычи.

Оптимизм по поводу сделки усилился и в связи с тем, что Саудовская Аравия отложила публикацию статистики по месячным ценам на нефть до конца этой недели. По данным осведомленных источников, государственная Saudi Aramco теперь объявит свою официальную цену реализации нефти на май в четверг.

Глава ФНБ сообщил, что Москва и Эр-Рияд очень близки к заключению сделки.

"Мы ожидаем, что некоторая волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится на фоне потока новостей накануне этих двух встреч – OPEC+ в четверг, 9 апреля, и министров энергетики G20 в пятницу, 10 апреля. Тем не менее, накануне встреч цена Brent будет держаться выше отметки $30/барр. Поскольку для стабилизации цены на нефть, по оценкам, требуется сократить добычу на 10 млн барр. в сутки, исход сделки, судя по всему, будет полностью зависеть от участия в ней США", - пишут специалисты банка.