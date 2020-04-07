Интерес инвесторов к рисковым активам, вероятно, сохранится на фоне сообщений о снижении числа жертв коронавируса - БКС Глобал Маркетс

Интерес инвесторов к рисковым активам, вероятно, сохранится и во вторник в свете сообщений о снижении числа жертв коронавируса в ряде "горячих точек", включая Нью-Йорк (эпицентр эпидемии в США), говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Также поддержку настроениям могут оказать сообщения о готовности России значительно сократить свою добычу, которые подтвердили заявления главы РФПИ Кирилла Дмитриева, что Москва и ЭрРияд "очень близки" к заключению сделки. Тем не менее, сама сделка вовсе не гарантирована и зависит от участия США, отмечают специалисты компании.