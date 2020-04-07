Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2550-2700 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 2550-2700 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли и стремились к верхним полосам Боллинджера дневного графика (2660 и 1115 пунктов). Их пробой может направить индикаторы в район 2700 и 1150 пунктов, для чего складываются неплохие фундаментальные условия утром вторника. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 2550-2700 пунктов. "Быкам" можно продолжать следовать за трендом, не забывая о том, что любые негативные ожидания рискуют увести нефтяные котировки в "минус", а вслед за этим испортить настроения и на рынке РФ", - пишет аналитик Елена Кожухова.