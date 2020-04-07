Индекс Мосбиржи во вторник сможет продолжить восстановительное движение - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк ждет, что во вторник индекс Мосбиржи сможет продолжить восстановительное движение, не исключая теста диапазона 2700-2750 пунктов. "По нашему мнению, на рынке сложились конъюнктурные предпосылки для усиления спроса на ликвидные бумаги во всех секторах. Но учитывая заметно улучшившуюся конъюнктуру на рынке нефти, в лидерах роста среди ключевых секторов, по нашему мнению, во вторник могут оказаться "фишки" нефтегазового сектора", - пишет в комментарии специалист банка Евгений Локтюхов.