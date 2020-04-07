Рынок акций откроет вторник в "плюсе" - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов прогнозирует во вторник открытие рынка акций РФ в "плюсе", так как будут отыгрываться выросшие американские индексы, прибавляющие с утра полпроцента фьючерсы на индексы США и подорожавшая нефть. Поводом для глобальных покупок можно назвать спад темпов роста числа заболеваний коронавирусом в Европе.

"Судя по вчерашнему настрою, утренний рост наших акций вряд ли будет сильным, где-то в пределах процента", - пишет он в своем комментарии.