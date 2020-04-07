Поддержкой пары доллар/рубль выступает отметка 75, где короткие позиции стоит фиксировать - "Алор Брокер"

Утром во вторник на малоликвидном пока рынке форекс рубль отвоевал у "американца" еще 60 копеек. "Поддержкой по паре выступает отметка 75, где короткие позиции мы рекомендуем фиксировать и готовиться покупать доллар против рубля. Во вторник российская валюта получит поддержку от подорожавшей нефти и снижения курса доллара к основным мировым валютам. С другой стороны, сегодня ЦБ резко снизит объем валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Посмотрим на поведение рубля в ситуации, приближенной к рыночной. В целом, учитывая слабость российской экономики, убыточность продажи нефти и ожидания негативного эффекта "выходного апреля", на рубль мы смотрим с пессимизмом", - пишет в своем комментарии аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.