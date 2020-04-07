"Префы" Транснефти могут быть исключены из индекса MSCI Russia по текущим котировкам в мае, шансы на включение GDR TCS Group низкие - "ВТБ Капитал"

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Привилегированные акции ПАО "Транснефть" могут быть исключены из индекса MSCI Russia в ходе майского пересмотра, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. В то же время у глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group шансы на включение в данный индекс в мае, по мнению эксперта, достаточно малы.

"Привилегированные акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) при текущих ценах будут исключены из индекса MSCI Russia в мае. Избежать этого бумаги смогут при условии роста их рыночной стоимости с текущих уровней на 6% - до 165 тыс. рублей за штуку", - пишет Питерский. Потенциальный пассивный отток капитала из привилегированных акций "Транснефти" в случае исключения, по оценке аналитика, составит порядка $87 млн.

Кроме того, стратег отмечает, что не ожидает каких-либо других изменений в составе индекса MSCI Russia в рамках пересмотра в мае, если только акции ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) не подешевеют на 7% с текущих уровней или котировки акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) не упадут на 12%, что может привести к исключению этих бумаг из индекса MSCI Russia (потенциальный пассивный отток на уровне $161 млн из бумаг биржи и $104 млн из бумаг ММК).

Между тем для GDR TCS Group, по оценке Питерского, для того, чтобы быть включенными в MSCI Russia Index в мае, необходимо подорожать на 25% - до около $15 (1200 рублей) за штуку (потенциальный пассивный приток около $132 млн).

Как сообщается в обзоре, также под угрозой исключения из индекса MSCI UK находятся акции Evraz (потенциальный пассивный отток на уровне $84 млн). Однако, если MSCI в ходе майского пересмотра повысит свои оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для данной компании 0,35 до 0,4, отразив последние изменения в структуре акционеров, вес акций Evraz в индексе MSCI UK увеличится (потенциальный пассивный приток около $12 млн), и что более важно, риск исключения станет ниже.

При этом Питерский по-прежнему ожидает включения акций Petropavlovsk в индекс MSCI UK Small Cap в мае (потенциальный пассивный приток порядка $24 млн).

Также, согласно оценкам стратега, в рамках майского пересмотра индексный провайдер MSCI, возможно, повысит оценку FIF для ПАО "Газпром " - до 0,50, ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) - до 0,25, "Московской биржи" - до 0,65, ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) - до 0,35 и Polymetal (MOEX: POLY) - до 0,5, что повысит вес акций этих компаний в индексе MSCI Russia. При этом вес ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), напротив, может быть понижен после пересмотра в меньшую сторону оценки FIF - до 0,45, полагает Питерский.

Итоги майского пересмотра индекса MSCI Russia станут известны в ночь с 12 на 13 мая 2020 года, а дата отсечки будет находиться в диапазоне с 17 по 30 апреля. Вступят в силу итоги майского просмотра 29 мая после закрытия торгов.