Индекс Мосбиржи способен продолжить повышение в район 2680-2690 пунктов - ИК "Алго Капитал"

ИК "Алго Капитал" считает, что после открытия с заметным приростом во вторник индекс Мосбиржи способен продолжить повышение в район 2680-2690 пунктов, говорится в комментарии компании.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,7-2%, в диапазоне 2640-2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи способен продолжить повышение в район 2680-2690 пунктов. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине вторника останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос. Среди ряда иностранных статистических показателей косвенное влияние на ход торгов способна оказать лишь публикация месячных данных по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 мск).