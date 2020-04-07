Есть поводы для продолжения восстановления рубля - Промсвязьбанк

Есть поводы для продолжения восстановления рубля к доллару во вторник утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Утром вторника перед открытием российского рынка для рубля складывается позитивный внешний фон. Так, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где после коррекции днем ранее покупки преобладают, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район 34 долларов за баррель. Также способствовать росту рубля будет динамика валют развивающихся стран, которые укрепляются к доллару в пределах 0,2%. "На таком фоне ожидаем продолжения восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, в начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 75,4-75,7 рубля. В дальнейшем снижение американской валюты может продолжиться на фоне попыток рынка энергоносителей выйти к локальным максимумам. В результате доллар сделает еще один шаг к цели коррекции, расположенной на отметке 75 рублей, которая выступает ближайшей поддержкой. У этого уровня долларовые "быки" могут попытаться вернуть себе инициативу и начать волну восстановления", - указывает в своем комментарии специалист Промсвязьбанка.