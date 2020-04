Рынок акций США вырос более чем на 7%

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник на фоне признаков того, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 начинает замедляться.

Количество новых пациентов, поступающих с коронавирусом в больницы штата Нью-Йорк, снижается, сообщил журналистам в понедельник губернатор Эндрю Куомо. Так, по его словам, в пятницу в госпитали штата поступили 1 тыс. 95 человек, в субботу - 574, в воскресенье - 358. Всего на настоящий момент известно о 16 тыс. 837 госпитализированных, из них 4 тыс. 504 человека находятся в отделениях интенсивной терапии.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших и летальных исходов.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей.

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Ранее медицинские эксперты Белого дома прогнозировали, что от 100 тыс. до 240 тыс. американцев могут погибнуть в результате пандемии, даже если последуют радикальные приказы оставаться дома.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, заболевание диагностировано уже почти у 357 тыс. человек, более 10,5 тыс. пациентов скончались. При этом около 19 тыс. человек выздоровели.

Американская экономика переживает период "абсолютно шокирующего" спада в условиях пандемии коронавируса, который пока не нашел отражения в статистических данных, заявила экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в интервью CNBC. По ее словам, если бы реальная ситуация была отражена в статистике, безработица в США находилась бы на отметке 13% при снижении ВВП примерно на 30%.

Между тем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CBS News отметил, что не стоит сравнивать последние данные об американском рынке труда с предыдущими рецессиями, поскольку уменьшение количества рабочих мест стало результатом действий властей.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, указали на первое с 2010 года снижение числа рабочих мест в американской экономике. Количество рабочих мест в США в марте сократилось на 710 тыс. человек, безработица подскочила до максимальных более чем за 2,5 года 4,4% с 3,5% в феврале.

Согласно новому прогнозу Credit Suisse, ВВП США во втором квартале 2020 года сократится на 33,5% в годовом выражении. По итогам всего текущего года американская экономика уменьшится на 5,3%, ожидают аналитики.

Эксперты Bank of America (BofA) прогнозируют снижение американского ВВП в течение трех кварталов подряд. По их оценкам, в первом квартале 2020 года объем экономики США сократился на 7% в годовом выражении. Во втором квартале падение ВВП составит 30%, в третьем квартале - 1%, а в четвертом квартале текущего года американскую экономику ждет скачок на 30%, говорится в обзоре BofA.

Акции компаний туристического сектора, серьезно пострадавшие на фоне пандемии коронавируса, взлетели в понедельник. Цена бумаг круизного оператора Carnival (SPB: CCL) Corp. выросла на 20,3%, гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. - на 14,1%.

Кроме того, подскочили в цене бумаги американских авиакомпаний. Акции JetBlue Airways Corp. подорожали на 3,3%, Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. - на 8%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 1,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - почти на 5%.

Акции энергетических компаний, изначально снижавшиеся вслед за ценами на нефть, развернулись вверх в ходе торгов. Цена бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. выросла на 3,2%, Chevron Corp. - на 7%. Также подорожали бумаги нефтесервисных компаний, включая Halliburton Co. и Schlumberger (SPB: SLB) Ltd., которые прибавили в цене 3,9% и 9,7% соответственно.

Котировки акций Boeing Co. (SPB: BA) взлетели на 19,5%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в индекс Dow Jones. Акции Raytheon Technologies Corp. и American Express Co., также включенные в расчет индекса, подскочили соответственно на 15,3% и на 14%.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 6,4%. Главный исполнительный директор крупнейшего банка США Джейми Даймон сообщил в ежегодном обращении к сотрудникам, что ожидает "тяжелую рецессию" в экономике США из-за пандемии коронавируса и "существенное снижение" прибыли банка в 2020 году. Тем не менее, по его словам, JPMorgan сможет справиться с кризисом и имеет достаточный капитал, чтобы выстоять даже при развитии ситуации по самому негативному сценарию.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 1627,46 пункта (7,73%) - до 22679,99 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 175,03 пункта (7,03%), составив 2663,68 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 540,15 пункта (7,33%) - до 7913,24 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в ходе торгов во вторник вслед за взлетом американских индексов более чем на 7% на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:24 МСК вырос на 1,07%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group дорожают на 1,9%, Sony - на 1,3%. В то же время, котировки Fujifilm Holdings Corp. падают на 7,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 МСК прибавил 1,79%, гонконгский Hang Seng - 0,53%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 0,6%, AAC Technologies Holdings - на 1,6%.

Цена акций нефтепроизводителей PetroChina Co. и CNOOC снизилась на 2,4% и 1,7% соответственно.

Южнокорейский KOSPI к 08:26 МСК вырос на 1,13%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,3%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors прибавляют в цене 1,3% и 4,3% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:24 МСК снизился на 1,25%.

Капитализация горнодобывающей BHP снижается на 1%, Rio Tinto - растет на 0,3%. Котировки Commonwealth Bank of Australia падают на 1,7%.

За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении.

Инвесторы ожидают признаков достижения пика прироста случаев заражения, что позволило бы судить о том, как долго продлится рецессия и насколько она будет глубокой, пишет MarketWatch.

В понедельник американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прибавили более 7%. Однако их рост может оказаться неустойчивым из-за неопределенности относительно того, пошла ли пандемия на спад, и ее влияния на экономику, считает инвестиционный стратег Edward Jones Нела Ричардсон.

"Я бы стала рассматривать рост за последние две недели как признак достижения нижней точки и начала восстановления. Неопределенность до сих пор велика, даже если мы приближаемся к пику новых случаев заражения коронавирусом", - сказала она.

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявил, что из-за коронавируса COVID-19 начиная со вторника сроком на месяц в семи префектурах Японии, включая Токио, будет введен режим чрезвычайного положения, сообщило агентство "Дзидзи". Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник объявил о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне - 0,25%, целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%.

При этом управляющий RBA Филип Лоу предупредил, что во втором квартале в стране ожидается "очень крупный экономический спад", а "безработица подскочит до многолетнего максимума".

Цены на нефть растут во вторник на сигналах о том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться, пишет Dow Jones.

В центре внимания рынка - встреча государств ОПЕК+, и некоторые трейдеры, вероятно, активизировали покупки, ожидая, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем не менее, отсутствие позитивных новостей от ОПЕК и их союзников будет ограничивать подъем рынка, считают в AxiCorp.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составляет $34,03 за баррель, что на $0,98 (2,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы упали в цене на $1,06 (3,1%), до $33,05 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,87 (3,34%) - до $26,95 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $26,08 за баррель, опустившись на $2,26 (8%) по сравнению с предыдущей сессией.

В понедельник цены на нефть упали на фоне переноса экстренной встречи государств ОПЕК+, на которой планировалось обсуждение шагов по стабилизации рынка. Встреча в виде телеконференции была перенесена с 6 апреля на четверг, 9 апреля.

"Давление на рынок слишком велико, чтобы ОПЕК+ могли себе позволить не сокращать добычу", - отмечает The Price Futures Group Фил Флинн.

"Несмотря на то, что в этот раз нефтяная дипломатия кажется более сумасшедшей, чем когда-либо, правда в том, что ценовое давление потребует от нефтедобывающих стран принятия определенных мер", - цитирует эксперта MarketWatch.

Ограничения, вводимые по всему миру с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть, и избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.