Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут вновь подрасти благодаря позитивной внешней конъюнктуре

Москва. 7 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут вновь умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник на фоне признаков того, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 начинает замедляться. Количество новых пациентов, поступающих с коронавирусом в больницы штата Нью-Йорк, снижается, сообщил журналистам в понедельник губернатор Эндрю Куомо. Так, по его словам, в пятницу в госпитали штата поступили 1 тыс. 95 человек, в субботу - 574, в воскресенье - 358. Всего на настоящий момент известно о 16 тыс. 837 госпитализированных, из них 4 тыс. 504 человека находятся в отделениях интенсивной терапии.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным американского университета Джонса Хопкинса, заболевание диагностировано уже почти у 357 тыс. человек, более 10,5 тыс. пациентов скончались. При этом около 19 тыс. человек выздоровели.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозируемых ранее 100 тыс. смертей. "Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком".

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник вслед за взлетом американских индексов более чем на 7% на фоне надежд на замедление распространения коронавируса. За сутки в материковой части КНР впервые с января не зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. В стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, говорится в сообщении. На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei вырос на 2,09%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 МСК прибавил 1,79%, гонконгский Hang Seng - 0,53%. Южнокорейский KOSPI к 08:26 МСК вырос на 1,13%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:24 МСК снизился на 1,25%.

В свою очередь цены на нефть растут во вторник на сигналах о том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться. В центре внимания рынка - встреча государств ОПЕК+, в ожидании которой трейдеры активизировали покупки, прогнозируя, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи. В понедельник цены на нефть упали на фоне переноса экстренной встречи государств ОПЕК+ - встреча в виде телеконференции была перенесена с 6 апреля на четверг, 9 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $33,82 за баррель, что на 2,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы упали в цене на 3,1%, до $33,05 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 2,88% - до $26,83 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $26,08 за баррель, опустившись на 8% по сравнению с предыдущей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,996 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,207 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 апреля вырос на 0,43% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (4-6 апреля) 0,48%, поднявшись до 657,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-10" (+3,78%), "Лента БО-001Р-03" (+2,2%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (+1,4%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,5%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (-0,4%) и "МТС-001P-06" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. Сама программа бессрочная. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

ПАО "Инвест-девелопмент" (MOEX: IDVP) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9,2% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 700 млн рублей в апреле 2016 года, разместив при этом 95% выпуска на 665 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-7-го купонов. Ставка текущего купона - 9,2% годовых. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 7,14% от номинала погашается каждые полгода начиная с 7-го купона, 7,18% от номинала - в дату погашения. 16 апреля по выпуску предстоит исполнение оферты.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 4-го купона облигаций 1-й серии в размере 8% годовых. Дебютные облигации объемом 2 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года. Срок обращения бумаг - 15 лет. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 12,5%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Ставка предыдущего 3-го купона была установлена на уровне 9,75% годовых. Облигации размещены в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 8 млн 4 тыс. 259 облигаций 28-й серии по цене 100% от номинала. Размер выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 40,02% выпуска. Компания разместила 15-летние облигации объемом 20 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка 1-14-го купонов установлена в размере 8,2% годовых. Ставка текущего купона - 7,6% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) в рамках оферты приобрел 2 млн 325,732 тыс. облигаций серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 23,26% выпуска. Эмитент в марте 2017 года разместил 6-летние облигации на 10 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 6,4% годовых.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приобрело 2 тыс. облигаций 3-й серии в рамках оферты по согласованию с владельцами. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 0,04% выпуска. ПГК разместила выпуск объемом 5 млрд рублей в ноябре 2015 года сроком на 10 лет. Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 11,8% годовых. В декабре 2017 года эмитент уже проводил оферту по согласованию с владельцами, тогда было выкуплено 4 млн 998 тыс. облигаций по цене 110,2% от номинала. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.