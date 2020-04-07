Ренессанс Капитал поднял рейтинг "обычки" Мосэнерго до "покупать" и Россетей до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам пересмотра рекомендация (рейтинг) для обыкновенных акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и ПАО "Россети" была повышена с "держать" до "покупать" и с "продавать" до "держать" соответственно.

Рекомендации для остальных акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ аналитики ИК оставили без изменений.

Так, рекомендация "покупать" вновь была дана для обыкновенных акций ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR), ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB).

Для обыкновенных акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), а также для привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) была подтверждена рекомендация "держать".