Citi поднял оценку акций Polymetal на 12,5%, подтвердив рейтинг "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 16 фунтов стерлингов до 18 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была подтверждена рекомендация (рейтинг) "покупать".

Как отмечается в обзоре, модель оценки Polymetal была скорректирована аналитиками Citi с учетом нового прогноза цен на золото и серебро.

"Мы обновили наши оценки с учетом новых прогнозов Citi по золоту и серебру, что привело к снижению нашего прогноза по EBITDA Polymetal на 3% и 1% в 2020-2021 годах соответственно. В то же время прогноз EBITDA этой компании на 2022 год был повышен на 29%, так как прогноз цен на золото для данного года был повышен с $1700 до $2000 за унцию", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 14,69 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 13,7 фунта стерлингов за штуку.