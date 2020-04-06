Перспективы глобальной экономики становятся мрачнее, рынки пытаются найти "дно" - "БКС Глобал Маркетс"

Перспективы глобальной экономики становятся мрачнее, рынки пытаются найти "дно", говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Цикл текущей эпидемии говорит о том, что ее пик может наступить скоро: может быть даже на предстоящей пасхальной для католиков неделе. Это, несомненно, вдохновит инвесторов, однако бурного роста на рынках мы все же не ожидаем. Уже сейчас очевидно, что пандемия спровоцирует глубокие перемены во многих экономиках – на рынках труда, в финансовой и бюджетной сферах, а перспективы глобализации окажутся под вопросом. К этому добавятся проблемы структурного характера, которые пока быстро накапливаются, но еще не проявили себя в полной мере, - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс". - К тому же даже по самым оптимистичным прогнозам о завершении текущего этапа пандемии можно будет говорить лишь через 1,5-2 месяца, а это в текущей ситуации очень большой отрезок времени. Ключевое событие прошедшей недели – резкий рост цен на нефть – с большой долей вероятности может оказаться фальстартом, т.к. готовности к участию в сделке ОПЕК++ у США по-прежнему нет".

Специалисты компании отмечают, что на прошедшей неделе консенсус-оценка роста мировой экономики в 2020 г. начала сдвигаться в отрицательную зону. Например, Fitch оценило падение мирового ВВП в 2020 г. в 1,9%, а BoA – в 2,7%. Также продолжили ухудшаться прогнозы по отдельным экономикам, прежде всего, США и Еврозонe. "Впрочем, в этом нет ничего удивительного: консенсус всегда отстает от рынка и такие изменения в прогнозах скорее говорят о том, что падение котировок на рынках возможно скоро прекратится. Об этом же говорят и растущая волатильность торгов, и волны неожиданного спроса на рисковые активы", - пишут они.

Тем временем правительства и центробанки Запада занимаются подготовкой новых программ помощи своим экономикам – очевидно, что процесс восстановления после пандемии будет трудным, затяжным и тоже весьма дорогостоящим. А в среде развивающихся стран, во многих из которых возможности помощи своим экономикам и населению уже фактически исчерпаны, растет соревнование за финансовые ресурсы международных организаций: по оценке МВФ, уже более 90 стран обратились в фонд за экстренной помощью.

"Пандемия оказывает все более негативное влияние и на экономику России. Продление президентом Путиным режима самоизоляции до конца апреля существенно ухудшит ситуацию в сфере услуг и положение большинства МСП, а также приведет к более глубокому падению доходов населения. Все это также может серьезно сказаться на объемах ВВП. Однако мы пока свой прогноз на 2020 г. по экономике не меняем (-2,7% г/г), т.к. считаем, что на динамику роста будут оказывать важное влияние многие факторы, действие которых пока остается неопределенным: это объемы поддержки от российского правительства (они растут каждый день), дальнейшая реакция на кризис со стороны мировых правительств и регуляторов, а также ситуация на рынке нефти (шансы на то, что цены начнут восстанавливаться быстрее растут), - отмечают специалисты "БКС Глобал Маркетс". - Для мировой экономики на горизонте все отчетливее проявляется угроза серии дефолтов: среди банков, где быстро растет портфель просроченной задолженности, что ухудшает негативная переоценка активов на балансе; среди пенсионных фондов, сталкивающихся с растущим оттоком средств клиентов, которые потеряли прежние источники доходов; среди инвестиционных фондов, активно пытающихся расшить пирамиду деривативов и иных структурных продуктов; и, наконец, среди государств, финансовое положение которых и до кризиса вызывало опасения".

Единственным простым и быстрым решением большинства из перечисленных выше проблем, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", является дополнительная накачка мировой экономики ликвидностью – именно этим в сущности и занимаются центральные банки развитых стран от ФРС до ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии. Отсутствие инфляции делает такую политику возможной – рост цен сдерживают падающий спрос и снижение цен на сырье. Однако такая ситуация вряд ли сможет сохраняться длительное время: в послекризисный период восстановление экономик при избыточном предложении ликвидности может легко спровоцировать рост инфляции. В свою очередь, отмечают эксперты компании, это должно поддержать рост спроса на акции и золото, а также на активы наиболее стабильных из развивающихся рынков (РФ от этого выигрывает).