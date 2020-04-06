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06 апреля 2020 года 17:45
Инвесторы уже заложили в котировки глобальную рецессию - "ВТБ Капитал"
Инвесторы уже заложили в котировки глобальную рецессию, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Развитие ситуации с коронавирусом сейчас имеет для инвесторов более важное значение, чем поступающая экономическая статистика, которая отражает данные за период как до, так и после вспышки эпидемии. Корреляцию с динамикой эпидемиологической обстановки демонстрирует и индекс волатильности VIX. Тем временем крупнейшие рынки акций, похоже, пытаются консолидироваться после периода активной "долговой разгрузки" и сокращения рисковых позиций инвесторами. Некоторые технические аналитики обращают внимание на то, что на месячном графике индекс S&P 500 опустился ниже линии тренда, проведенной от минимумов 2009 г. Для возвращения в границы тренда индекс должен восстановиться до 2,625–2,650. Главный вопрос сейчас заключается в том, станет ли недавний отскок началом разворота, или же индекс S&P 500 в ближайшее время вновь протестирует недавние минимумы", - пишет главный экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Инвесторы уже заложили в котировки глобальную рецессию; ожидается, что во втором квартале произойдет исключительное по своему масштабу сокращение реального ВПП. Трекер экономики агентства Bloomberg предполагает, что глобальная рецессия началась еще в прошлом месяце. Факт в том, что большинство ведущих экономик практически "заморожены". "Шокирующие данные по рынку труда США, опубликованные на прошлой неделе, практически никак не отразились на рынках акций (стоит отметить, что ФРБ Нью-Йорка рассчитывает недельный экономический индекс, который может быть полезен с точки зрения отслеживания масштаба и длительности снижения активности). Восстановление зависит от того, когда закончится вынужденный простой и люди вернутся на работу. Инвесторы надеются, что это случится как можно раньше, однако, естественно, есть риск того, что восстановление затянется", - отмечает Н. Маккиннон. "Между тем власти многих стран приняли беспрецедентные фискальные и монетарные меры, призванные оказать поддержку экономике, бизнесу и домохозяйствам. Учитывая, что в сложившейся ситуации действовать надо быстро, вполне вероятно, что на этом они не остановятся, и мы увидим новые фискальные меры (такие как, например, план инфраструктурных расходов в США в объеме 2 трлн долл.), а балансы центробанков вследствие перезапуска программ количественного смягчения и реализации таких мер, как "вертолетные деньги", продолжат расти. Нетрудно представить, что на определенном этапе Федрезерв последует примеру Японии и перейдет к политике контроля кривой доходности, что предполагает введение предельных уровней доходности гособлигаций. Также нельзя исключить, что для борьбы с чрезмерным ускорением инфляции будут задействованы финансовая репрессия и прямое регулирование цен и зарплат", - указывает экономист. Индикаторы денежного рынка и рынка корпоративного долга постепенно улучшаются, хотя ситуация с долларовым фондированием пока все же оставляет желать лучшего. Ранее для решения этой проблемы Федрезерв расширил список иностранных центробанков, имеющих доступ к своп-линиям ФРС, а на прошлой неделе запустил операции репо для иностранных монетарных властей, через которые они получили возможность привлекать доллары, используя свои портфели казначейских облигаций США. Помимо этого, регулятор смягчил требования по учету Treasuries для американских банков. Между тем последний отчет Минфина США о вложениях в казначейские бумаги (TIC) показал, что за прошедший месяц иностранный официальный сектор продал рекордный объем UST – 109 млрд долл. На самом деле, обращает внимание Н. Маккиннон, на рынках уже ощущается дефицит казначейских бумаг, вернее, дефицит качественного залогового обеспечения. Именно это заставило Федрезерв объявить в минувшую пятницу о сокращении объемов выкупа облигаций до 50 млрд долл. в день. 3-месячные UST завершили прошедшую неделю с доходностью минус 0,0575%. Баланс ФРС уже вырос до 5,9 трлн долл., и ничто не мешает ему к концу года достичь 12 трлн долл. (60% ВВП США). Во вторник состоится встреча министров финансов стран еврозоны. Однако Германия пока выступает против как выпуска общих "коронабондов", так и самой идеи создания единого европейского долгового пространства. Это уменьшает эффективность политики ЕС, а отсутствие единого долгового пространства в текущих условиях ставит под сомнение жизнеспособность валютного союза в его нынешнем виде в долгосрочной перспективе. "Между тем, как отмечает инвестиционный обозреватель Даг Ноланд, одним из непредвиденных последствий масштабных фискальных и монетарных стимулирующих мер стал вывод средств из валют некоторых развивающихся стран. Благодаря доступности долларовой ликвидности и значительным валютным резервам, накопленным многими развивающимися странами, в их экономики и финансовые системы начали поступать "горячие" деньги. Видя спрос на свои высокодоходные ценные бумаги, развивающиеся страны осуществили беспрецедентно крупные размещения номинированных в долларах долговых обязательств. В этом году им предстоит погасить долларовые суверенные облигации общей стоимостью почти 24 млрд долл. Следует отметить, что в последние недели 85 стран попросили МВФ предоставить им краткосрочное экстренное финансирование, что примерно вдвое больше, чем во время кризиса 2008 года", - пишет специалист "ВТБ Капитала". "В период глобальной рецессии и беспрецедентного смягчения монетарной политики попытки решить проблему чрезмерного долга в мировой экономике могут обернуться схлопыванием пузырей на рынках корпоративного долга, ипотечного кредитования и долга развивающихся стран. Главная задача – не допустить такого развития событий в текущем кризисе, хотя это едва ли решит проблему финансового цикла из взлетов и падений, который повторяется снова и снова из-за монетарной политики США", - заключает Нил Маккиннон.
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