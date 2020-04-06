Brent в преддверии встречи ОПЕК+ будет торговаться в диапазоне $30-40/барр. - "БКС Глобал Маркетс"

Специалисты "БКС Глобал Маркетс" считают, что в преддверии встречи ОПЕК+ Brent будет торговаться в диапазоне $30-40/барр., сообщается в обзоре компании.

Экстренная встреча ОПЕК+ была перенесена с 6 на 9 апреля, а 10 апреля планируется обсуждение ситуации на нефтяном рынке в рамках G20, что косвенно говорит об отсутствии окончательного решения и разногласиях среди участников, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Даже если сторонам удастся достичь сокращения на 10 млн барр. в сутки (что пока представляется маловероятным), выполнение этих норм потребует несколько месяцев, при этом переизбыток нефти превышает 20 млн барр. в сутки, обращают внимание специалисты компании. И даже после снижения добычи риски исчерпания емкости нефтехранилищ на горизонте 1,5-2 месяцев остаются крайне высокими. "Ожидаем, что в преддверии встречи ОПЕК+ Brent будет торговаться в диапазоне $30-40/барр." - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".