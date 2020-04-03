Динамика цен евробондов РФ в течение недели была волатильной на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 3 апреля. Динамика котировок российских еврооблигаций в течение недели была волатильной на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; но в конце недели наметился небольшой рост вслед за скачком нефтяных цен.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за пять дней за счет сохранявшегося спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Котировки большинства выпусков суверенных еврооблигаций России в понедельник заметно упали вслед за новой волной обвала нефтяных цен. Снижение цен составило за день от 1,5 до 6,5 процентного пункта, что транслировалось в рост доходностей на 20-50 базисных пунктов. Неделя началась c новых антирекордов на рынке нефти: в течение дня 30 марта цена Brent опускалась ниже $22 за баррель, падая, таким образом, почти на 9%. Рубль также подешевел, однако его динамика (снижение в среднем на 1%) была схожа с динамикой валют других развивающихся стран.

Вместе с тем во вторник котировки российских еврооблигаций возобновили рост благодаря улучшению настроений участников рынка в отношении рисковых активов. Глобальные инвесторы активизировали покупку облигаций развивающихся стран в надежде на то, что предпринимаемые мировыми регуляторами меры поддержки смогут сгладить темпы падения мировой экономики. Так, Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник неожиданно снизил процентные ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Кроме того, НБК предоставил банкам 50 млрд юаней ($7 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Это стало первым вливанием денежных средств в финансовую систему почти за месяц.

Фундаментально рынок поддерживал тот фактор, что в настоящее время во многих развитых странах процентные ставки практически нулевые и проблем с ликвидность практически нигде нет, и это удерживает инвесторов от продаж, так как можно спокойно продолжать сидеть в активах carry trade.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре в понедельник вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти. "Проведен обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечалось в сообщении пресс-службы Кремля. Во вторник президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен. "Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (. . .) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

В середине недели рынок отечественных евробондов вновь поменял направление своего движения на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках, что вызвало новую волну бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. По итогам дня ценовые потери суверенных еврооблигаций России составили от 0,5 до 2,5 процентного пункта, что соответствовало росту процентных ставок на 10-16 базисных пунктов. Причем из ликвидных бумаг выделялись евробонды с погашением в 2028 году, которые продемонстрировали как высокую волатильность, так и достаточно большой объем торгов. В тоже время самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году тоже показал заметные ценовые скачки, но здесь в основном просто переставлялись котировки, а сделок совершалось мало.

Новый день, четверг, и новый разворот в динамике цен российских еврооблигаций, на этот раз вверх благодаря стремительному подъему нефтяных цен. В результате доходность десятилетнего выпуска с погашением в 2029 году снизилась на 19 базисных пунктов, до 3,35% годовых. Основным позитивным для рынка фактором стал значительный рост нефтяных цен, что, в свою очередь, было обусловлено заявлениями президента США Дональда Трампа, а также сообщением государственного информационного агентства Саудовской Аравии. Но, с другой стороны, новостной поток в целом оставался неоднозначным, так как опубликованные в США данные по количеству заявок на пособие по безработице в очередной раз побили рекорд.

Цены на нефть заметно выросли 2 апреля на сообщениях о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. "Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорилось в сообщении государственного информационного агентства страны. Тем временем президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что сокращение добычи может составить до 15 млн баррелей в сутки. Чуть ранее, в предыдущей публикации в социальной сети, он сообщил, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи на 10 млн б/с.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - до 6,648 млн. Неделей ранее количество новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 217 тыс. - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн. Количество новых заявок на неделе, завершившейся 21 марта, составило 3,34 млн, а не 3,283 млн, как сообщалось ранее. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на 3,029 млн. Аналитики ожидали роста показателя на 3,079 млн с ранее объявленных 1,803 млн.

В последний день недели котировки российских еврооблигаций вновь подросли благодаря дальнейшему росту нефтяных цен, повышение которых продолжилось в ожидании внеочередной встречи стран-нефтедобытчиков, запланированной на 6 апреля.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,1% и составила 113,89% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 5 базисных пунктов и 3 апреля составил 259 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 0,21% (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 4% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,4% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 6 базисных пунктов и составил 317 базисных пунктов), а с погашением в 2047 году выросли в цене на 1,38% (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 3,75% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,74%, подорожав до 106,97% от номинала (его доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 3,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1,16%, до 108,5% от номинала (их доходность снизилась на 22 базисных пункта и составила 3,21% годовых), с погашением в 2023 году - на 1,46%, до 108,27% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 44 пункта и составил 208 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала; важное значение будет иметь нефтяной фактор, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая, в свою очередь, будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и оценок его негативного влияния на глобальную экономику, а также сообщениями на тему переговоров о новой сделке по ограничению добычи нефти крупнейшими странами-нефтедобытчиками. Внеочередная встреча стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи, ОПЕК+ состоится 6 апреля. Определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать высокие кредитные характеристики России.