Рынок акций РФ вырос вторую неделю подряд, поддержку оказала раллировавшая нефть

Рынок акций РФ в начале апреля вырос вторую неделю подряд на фоне общемировой коррекции и раллировавшей нефти (Brent подскочила к $33 за баррель) на ожиданиях заключения нового соглашения по ограничению добычи в рамках ОПЕК+, а также с возможным привлечением к сделке США и Канады.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 26 марта по 1 апреля составил порядка $40 млн (лучшая неделя с середины февраля) против оттока $270 млн неделей ранее. При этом в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $70 млн (лучший результат за последние 7 недели), на предыдущей неделе приток равнялся $1 млн.

В период с 30 марта по 3 апреля индекс МосБиржи вырос на 7,1% и составил 2572,23 пункта, индекс РТС прибавил 9,9% и достиг 1049,88 пункта на фоне снижения доллара до 77,2 руб./$1 (-1,62 рубля). Июньская нефть Brent за неделю подорожала на 15,8% или $4,46 (до $32,71 за баррель).

Рынок акций РФ начал торговую неделю с умеренного роста вслед за американскими фондовыми биржами, отскок сдерживался просевшей нефтью (июньская Brent просела к $25,5 за баррель) из-за падения спроса на фоне введения странами режима карантина в условиях распространения коронавируса. Индекс МосБиржи превысил 2430 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+5,3%).

Просели акции "Роснефти" (-0,6%), хотя утром бумаги поднимались более чем на 7% на фоне известий, что компания объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и о продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Активы в Венесуэле "Роснефть" продает правительству РФ в обмен на пакет своих акций в 9,6%.

Во вторник рынок акций вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью в рамках коррекции, индексы МосБиржи и РТС отскочили выше психологических уровней 2500 и 1000 пунктов соответственно, но март завершился падением из-за опасений грядущей рецессии в мировой экономике из-за введенного во многих странах карантина в целях борьбы с коронавирусом. По итогам марта индексы МосБиржи и РТС упали на 9,9-22%, доллар подорожал на 11,03 рубля.

Лидировали во вторник бумаги "АЛРОСА" (+10%) на фоне известий, что компания пока не рассматривает возможность отсрочки дивидендных выплат за 2019 год, являющуюся одним из пунктов антикризисной программы правительства для госкомпаний. Нефть Brent поднялась к $26,5 за баррель после падения до 18-летних минимумов.

В среду, на первых апрельских торгах, рынок акций снизился вместе с мировыми площадками и нефтью из-за усиления опасений за самочувствие мировой экономики в условиях распространения пандемии коронавируса, откат рублевых цен сдерживался ослаблением рубля. Индекс МосБиржи просел к 2470 пунктам, при этом выросли без новостей бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,2%) и подросли на фоне продолжающегося buyback акции "Роснефти" (+2,1%).

Нефть Brent откатилась в район $25 за баррель на фоне роста запасов в США (резервы нефти за неделю выросли на 13,833 млн баррелей, при прогнозах увеличения на 3,3-4,6 млн баррелей, также вдвое превысил ожидания рост запасов бензина). Падение цены Brent по итогам первого квартала превысило 65%.

В четверг рынок акций РФ подскочил к уровню почти месячной давности по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти и нефтяных бумаг, спровоцированных заявлениями президента США Дональда Трампа о его надеждах на сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. Индекс МосБиржи превысил 2545 пунктов, индекс РТС - 1030 пунктов, нефть Brent раллировала в район $30 за баррель.

Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки и, возможно, гораздо больше. Саудовская Аравия сообщила о желании созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. В США число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось за неделю на 3,365 млн (до 6,648 млн).

В пятницу рынок акций продолжил подъем вместе с нефтью после известий о запланированной на 6 апреля встрече стран ОПЕК+ по вопросам ограничения добычи сырья; индексы МосБиржи и РТС поднялись к 2570 и 1050 пунктам соответственно, обновив максимумы почти за месяц во главе с бумагами нефтяников.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в марте снизилось впервые с 2010 года - на 710 тыс. человек, а безработица подскочила до 4,4% с 3,5% в феврале. Нефть Brent днем поднималась к $35 за баррель, после чего вечером скорректировалась.

По итогам недели с 30 марта по 3 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "ЛУКОЙЛа" (+18%), "Сургутнефтегаза" (+17%), "ТГК-14" (+16%); хуже рынка оказались акции ПАО "Русская аквакультура" (-8%), "М.Видео" (-6%), "Яндекса" (-3%).

Рынок акций в начале апреля сохранит волатильность в ожидании отчетов за первый квартал и возможного нового соглашения стран ОПЕК+ и США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2450-2650 пунктов, для индекса РТС - 950-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".