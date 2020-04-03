.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом благодаря выстрелившей нефти на ожиданиях новой сделки ОПЕК+
.
ГЛАВНОЕ
S&P снизило прогноз роста мирового ВВП до 0,4%
Рейтинговое агентство S&P снизило прогноз роста мировой экономики до 0,4% с 3,3%, прогнозировавшихся в декабре. Агентство ожидает снижение ВВП России на 0,8% в 2020 году и повышение на 3,8% в следующем году
 
Месяц карантина может стоить российской экономике 1,5-2% ВВП в этом году - глава ЦБ
Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ - негативные эффекты будут сконцентрированы во 2-м квартале, во второй половине года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму...
 
Fitch прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1,9%
Мировой ВВП в 2020 году упадет на 1,9%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. При этом глубокая рецессия теперь является базовым сценарием, отмечают аналитики агентства. "Скорость, с которой развивается пандемия...
 
Кибермошенники начали использовать коронавирус
На фоне эпидемии стали распространяться вредоносные приложения, замаскированные под официальные сайты с информацией о коронавирусе. В компании Eset сообщили "Известиям" о появлении нового вредоносного приложения для Windows - COVID-19 Information....
 
03 апреля 2020 года 19:49

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом благодаря выстрелившей нефти на ожиданиях новой сделки ОПЕК+

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ вырос в пятницу и завершил неделю существенным ростом индексов на фоне выстрелившей нефти (Brent подскочила к $33 за баррель) на ожиданиях новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи; в лидерах роста выступили акции нефтяников.

По итогам пятницы индекс МосБиржи составил 2572,23 пункта (+1%, максимум дня - 2609,16 пункта), индекс РТС - 1049,88 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,6%.

Доллар подешевел до 77,2 рубля (-0,05 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 7,1-9,9%, доллар подешевел на 1,62 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Мосбиржи" (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "префы" "Ростелекома" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%) и "Мечела" (-0,5%).

В пятницу снизились фондовые индексы в Азии, проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,5-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 потерял 1,6% и ушел ниже 2490 пунктов).

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до исторического минимума в 29,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в марте снизилось впервые с 2010 года - на 710 тыс. человек, а безработица подскочила до 4,4% с 3,5% в феврале.

Мартовский отчет Минтруда США о безработице не отражает в полной мере ущерб, понесенный рынком труда из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку учитывает лишь первую половину месяца и не учитывает последние две недели, в течение которых порядка 10 млн человек подали заявки на пособие по безработице, отмечают экономисты.

Нефть Brent в пятницу раллирует после известий о запланированной на 6 апреля встрече министров стран ОПЕК+; цена Brent к 18:50 МСК на $2,8 превысила уровень суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $32,71 за баррель (+9,3% и +21% в четверг), майская цена WTI - $26,6 за баррель (+5,1% и +24,7% накануне).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на нефтяном рынке воцарился временный оптимизм на фоне сообщений Трампа и известий о новых переговорах ОПЕК+. В то же время, новости о распространения коронавируса остаются неутешительными - количество инфицированных в мире превысило порог в 1 млн человек; четвертая часть заболевших приходится на США. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции умерло уже 52 тыс. человек.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, отечественный рынок продолжает жить надеждами на новое соглашение производителей нефти. Поддержку Brent оказали новости о том, что онлайн-встреча производителей нефти запланирована на 6 апреля. Соответственно, в лидерах роста вновь оказались бумаги нефтяников. Банковский сектор выглядел слабее всех на фоне мер обеспечения поддержки экономики, которые предусматривают отсрочки по кредитным платежам и другие шаги. Также под давлением были "спасатели от кризиса" Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюс", хотя их время еще придет, когда потребуется защита от размытия ценности денег. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ обвалился в марте до 37,1 пункта с 52 пунктов в феврале. Вероятно, что в апреле падение продолжится на фоне продления карантинных мер и самоизоляции.

Ралли на рынке нефти продолжилось. В пятницу ожидают новости с совещания президента США Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний. Однако от этой встречи можно ждать больше негатива, чем позитива. Financial Times пишет о том, что нефтяники США предлагают ограничить военную поддержку Саудовской Аравии, а для российской нефти придумать заградительные пошлины. Кроме того, Трамп может снизить или отложить выплату роялти за использование федеральных земель добывающими компаниями. Именно это говорит в пользу того, что новая сделка ОПЕК+ родится мертвой. Вряд ли производители, включая Россию, пожелают спасать американскую нефтяную отрасль от разорения за свой счет. США также будет сложно отказаться от поставок нефти из РФ, поскольку она замещает венесуэльские объемы, полагает аналитик.

Экономика США потеряла за март 701 тыс. рабочих мест, безработица взлетела до 4,4%. Однако ситуация может оказаться еще хуже из-за задержек с поступающими данными. Только сектор путешествий и гостеприимства потерял 459 тыс. рабочих мест. Частичной компенсацией негатива для инвесторов остаются ожидания дальнейших экономических стимулов. Впрочем, также можно говорить о том, что масштабные стимулы приведут к размытию ценности денег, а в этом случае акции являются неплохим убежищем для капитала. При негативном сценарии и бесплодных переговорах ОПЕК+ нефть снова будет под давлением, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, в США индексы в пятницу возобновили снижение. Индикатор S&P 500 расположен ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2535 пунктов), что сигнализирует об опасности развития дальнейшего нисходящего движения с перспективой возвращения к минимумам года (ниже 2200 пунктов).

Ключевой отчет по рынку труда США за март подтвердил его слабость. Неожиданно позитивный сигнал, однако, пришел о состоянии сектора услуг страны в марте. Индекс деловой активности ISM снизился с 57,3 до 52,5 пункта, все еще указывая на расширение в отрасли, хотя прогнозировалось его падение до 44 пунктов. В Европе окончательные индексы деловой активности в секторе услуг были пересмотрены в сторону понижения и подтвердили слабость экономики, оставаясь существенно ниже 50 пунктов.

Нефть Brent превысила сопротивление $31 за баррель, что открывает котировкам дорогу к росту в район $40 за баррель. Инвесторы с нетерпением ждут назначенной на понедельник видеоконференции нефтедобывающих стран, которые готовы принять меры по балансировке рынка. Сокращения нефтедобычи, по данным СМИ, могут распределиться следующим образом: Саудовская Аравия - 3 млн б/с, Россия - 1,5 млн б/с, страны Северной Америки (включая США) - 2 млн б/с, страны Персидского залива, помимо Саудовской Аравии - 1,5 млн б/с (в совокупности - 8 млн б/с).

У индексов МосБиржи и РТС сохраняется потенциал повышения в район 2700 и 1170 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневного графика), которые они, вероятно, будут реализовывать на следующей неделе. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2500-2650 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+39,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+10,4%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,7%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+5,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+4,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-12,2%), "ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3,1%), ГДР "Эталон" (-2,8%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,109 млрд рублей (из них 17,602 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 17,235 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 апреля 2020 года 20:00
Рубль вечером сократил темпы укрепления к доллару и евро на фоне несколько замедлившей рост нефти
Москва. 3 апреля. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль сократил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне несколько замедлившей рост нефти.    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 19:51
Динамика цен евробондов РФ в течение недели была волатильной на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 3 апреля. Динамика котировок российских еврооблигаций в течение недели была волатильной на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; но в конце недели наметился небольшой рост вслед за скачком нефтяных цен.    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 19:50
Рынок акций РФ вырос вторую неделю подряд, поддержку оказала раллировавшая нефть
Рынок акций РФ в начале апреля вырос вторую неделю подряд на фоне общемировой коррекции и раллировавшей нефти (Brent подскочила к $33 за баррель) на ожиданиях заключения нового соглашения по ограничению добычи в рамках ОПЕК+, а также с возможным привлечением к сделке США и Канады.    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 19:00
Ставка ЦБ останется на уровне 6% до конца года - ИК "Фридом Финанс"
Ставка ЦБ останется на уровне 6% до конца года, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. ЦБ реагирует на сигналы, поданные производителями нефти в лице ОПЕК при поддержке потребителей, не заинтересованных в...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 18:42
Снижение ВВП РФ в 2020г может составить около 4,2% в связи с продлением нерабочих дней - Citi
Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4,2% в связи с продлением нерабочих дней, считает экономист Citi по РФ Иван Чакаров. Как говорится в обзоре инвестбанка, это предварительная оценка. "Ранее мы полагали, что экономический рост в России сменится падением при ценах на нефть ниже...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 18:23
BofA понизил рекомендацию для акций Сбербанка до "держать"
Bank of America (BofA) понизил рекомендацию для акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре BofA. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком BofA Ольгой Веселовой, составляет 228 рублей за штуку. Кроме того, в обзоре сообщается, что, по мнению...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 17:52
Газпромбанк пересмотрел структуру своих корзин с наиболее привлекательными акциями и лучшими дивидендными историями
Газпромбанк (MOEX: GZPR) провел ребалансировку своих корзин с наиболее привлекательными акциями и лучшими дивидендными историями, сообщается в комментарии стратегов банка по рынку акций Ильи Фролова и Эрика де Поя. По итогам пересмотра список "наиболее привлекательных акций" пополнили...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 17:25
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства....    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 17:04
Россия выйдет из 2020 года с ухудшившимися перспективами роста - Альфа-банк
Перспективы роста российской экономики ухудшились, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Из 2020 года Россия выйдет с ухудшившимися перспективами роста. Независимо от динамики ВВП РФ в 2020 году, мы считаем, что текущая ситуация очень негативна для среднесрочного и долгосрочного...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:48
Небольшая просадка ВВП РФ в целом не означает, что масштаб проблем будет небольшим в частности - Raiffeisenbank
Относительно небольшая ожидаемая просадка ВВП РФ в результате продления нерабочих дней в целом (доля малого бизнеса в российской экономике составляет только около 5%) не означает, что масштаб проблем будет таким же небольшим в частности, считает экономист Raiffeisenbank Станислав Мурашов. "В...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:38
Инвесторы прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19 - "ВТБ Капитал"
Инвесторы сейчас прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что для фондовых рынков слабые экономические индикаторы не являются неожиданностью. Глобальная рецессия в этом году...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:15
"БКС Премьер" ожидает в ближайшей перспективе формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:56
Рубль днем продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти
Москва. 3 апреля. Доллар и евро снижаются к уровням середины марта на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть после рекордного взлета накануне.    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:47
Рост ВВП развивающихся стран Азии резко замедлится в 2020г из-за коронавируса - АБР
Темпы экономического роста в развивающихся странах Азии резко сократятся в 2020 году из-за пандемии COVID-19, после чего в 2021 году ожидается восстановление, сообщается в обзоре Азиатского банка развития (АБР). В этом году рост регионального ВВП составит 2,2% против ожидавшихся в сентябре 5,5%....    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:33
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.