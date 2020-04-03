Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом благодаря выстрелившей нефти на ожиданиях новой сделки ОПЕК+

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ вырос в пятницу и завершил неделю существенным ростом индексов на фоне выстрелившей нефти (Brent подскочила к $33 за баррель) на ожиданиях новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи; в лидерах роста выступили акции нефтяников.

По итогам пятницы индекс МосБиржи составил 2572,23 пункта (+1%, максимум дня - 2609,16 пункта), индекс РТС - 1049,88 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,6%.

Доллар подешевел до 77,2 рубля (-0,05 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 7,1-9,9%, доллар подешевел на 1,62 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Мосбиржи" (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "префы" "Ростелекома" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%) и "Мечела" (-0,5%).

В пятницу снизились фондовые индексы в Азии, проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,5-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 потерял 1,6% и ушел ниже 2490 пунктов).

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до исторического минимума в 29,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют итоговые данные исследовательской компании Markit Economics.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в марте снизилось впервые с 2010 года - на 710 тыс. человек, а безработица подскочила до 4,4% с 3,5% в феврале.

Мартовский отчет Минтруда США о безработице не отражает в полной мере ущерб, понесенный рынком труда из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку учитывает лишь первую половину месяца и не учитывает последние две недели, в течение которых порядка 10 млн человек подали заявки на пособие по безработице, отмечают экономисты.

Нефть Brent в пятницу раллирует после известий о запланированной на 6 апреля встрече министров стран ОПЕК+; цена Brent к 18:50 МСК на $2,8 превысила уровень суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $32,71 за баррель (+9,3% и +21% в четверг), майская цена WTI - $26,6 за баррель (+5,1% и +24,7% накануне).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на нефтяном рынке воцарился временный оптимизм на фоне сообщений Трампа и известий о новых переговорах ОПЕК+. В то же время, новости о распространения коронавируса остаются неутешительными - количество инфицированных в мире превысило порог в 1 млн человек; четвертая часть заболевших приходится на США. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции умерло уже 52 тыс. человек.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, отечественный рынок продолжает жить надеждами на новое соглашение производителей нефти. Поддержку Brent оказали новости о том, что онлайн-встреча производителей нефти запланирована на 6 апреля. Соответственно, в лидерах роста вновь оказались бумаги нефтяников. Банковский сектор выглядел слабее всех на фоне мер обеспечения поддержки экономики, которые предусматривают отсрочки по кредитным платежам и другие шаги. Также под давлением были "спасатели от кризиса" Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюс", хотя их время еще придет, когда потребуется защита от размытия ценности денег. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ обвалился в марте до 37,1 пункта с 52 пунктов в феврале. Вероятно, что в апреле падение продолжится на фоне продления карантинных мер и самоизоляции.

Ралли на рынке нефти продолжилось. В пятницу ожидают новости с совещания президента США Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний. Однако от этой встречи можно ждать больше негатива, чем позитива. Financial Times пишет о том, что нефтяники США предлагают ограничить военную поддержку Саудовской Аравии, а для российской нефти придумать заградительные пошлины. Кроме того, Трамп может снизить или отложить выплату роялти за использование федеральных земель добывающими компаниями. Именно это говорит в пользу того, что новая сделка ОПЕК+ родится мертвой. Вряд ли производители, включая Россию, пожелают спасать американскую нефтяную отрасль от разорения за свой счет. США также будет сложно отказаться от поставок нефти из РФ, поскольку она замещает венесуэльские объемы, полагает аналитик.

Экономика США потеряла за март 701 тыс. рабочих мест, безработица взлетела до 4,4%. Однако ситуация может оказаться еще хуже из-за задержек с поступающими данными. Только сектор путешествий и гостеприимства потерял 459 тыс. рабочих мест. Частичной компенсацией негатива для инвесторов остаются ожидания дальнейших экономических стимулов. Впрочем, также можно говорить о том, что масштабные стимулы приведут к размытию ценности денег, а в этом случае акции являются неплохим убежищем для капитала. При негативном сценарии и бесплодных переговорах ОПЕК+ нефть снова будет под давлением, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, в США индексы в пятницу возобновили снижение. Индикатор S&P 500 расположен ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2535 пунктов), что сигнализирует об опасности развития дальнейшего нисходящего движения с перспективой возвращения к минимумам года (ниже 2200 пунктов).

Ключевой отчет по рынку труда США за март подтвердил его слабость. Неожиданно позитивный сигнал, однако, пришел о состоянии сектора услуг страны в марте. Индекс деловой активности ISM снизился с 57,3 до 52,5 пункта, все еще указывая на расширение в отрасли, хотя прогнозировалось его падение до 44 пунктов. В Европе окончательные индексы деловой активности в секторе услуг были пересмотрены в сторону понижения и подтвердили слабость экономики, оставаясь существенно ниже 50 пунктов.

Нефть Brent превысила сопротивление $31 за баррель, что открывает котировкам дорогу к росту в район $40 за баррель. Инвесторы с нетерпением ждут назначенной на понедельник видеоконференции нефтедобывающих стран, которые готовы принять меры по балансировке рынка. Сокращения нефтедобычи, по данным СМИ, могут распределиться следующим образом: Саудовская Аравия - 3 млн б/с, Россия - 1,5 млн б/с, страны Северной Америки (включая США) - 2 млн б/с, страны Персидского залива, помимо Саудовской Аравии - 1,5 млн б/с (в совокупности - 8 млн б/с).

У индексов МосБиржи и РТС сохраняется потенциал повышения в район 2700 и 1170 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневного графика), которые они, вероятно, будут реализовывать на следующей неделе. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2500-2650 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+39,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+10,4%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,7%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+5,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+4,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-12,2%), "ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3,1%), ГДР "Эталон" (-2,8%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,109 млрд рублей (из них 17,602 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 17,235 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).