Ставка ЦБ останется на уровне 6% до конца года - ИК "Фридом Финанс"

Ставка ЦБ останется на уровне 6% до конца года, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. ЦБ реагирует на сигналы, поданные производителями нефти в лице ОПЕК при поддержке потребителей, не заинтересованных в формировании шоков дефицита под влиянием спада в инвестициях в отрасль. В свою очередь, рост цен на нефть будет транслироваться в рост курса рубля, полагает эксперт.

"Если восстановление цен на нефть в результате ответа производителей на риски нерыночного регулирования и угрозы нерыночных факторов, влияющих на цены будет устойчивым, создающим устойчивые тренды в финансовом секторе, ЦБ будет понижать ставки вслед за ставками ОФЗ, - отмечает А. Осин. - Он это уже делал, это не является принципиальным изменением в политике. Это та же политика снижения инфляции в отрыве от показателей кредитных рисков и монетизации экономики. Учитывая, что инфляция в мире вновь формирует устойчивый растущий тренд - за счет монетарных факторов, бюджетного стимулирования и растущих рисков дефицита ресурсов - а внутренняя монетарная политика властей не меняется, снижение ставок ЦБ не будет устойчивым трендом".

Эксперт ИК "Фридом Финанс" также ожидает, что ставка ЦБ останется на уровне 6% до конца года - в связи последними событиями на нефтяном рынке - хотя ранее аналитики компании временно повышали прогноз ставки ЦБ до 6,5%, поскольку традиционная реакция регулятора на ухудшение динамики ВВП и финансовых и валютных рынков в РФ делала такой вариант событий наиболее вероятным.

"Прогноз ИПЦ РФ на 2020 мы также снижаем, в рамках указанной ситуации, до 5%, ранее он краткосрочно был повышен с 5% до 5,5%. Ключевой драйвер инфляции - внешние факторы, такие, как ускорение инфляции в КНР до 5%, максимума долгосрочного диапазона этого индекса, что с определенным временны лагом транслируется и в ускорение инфляции в европейских странах и России", - заключает А. Осин.