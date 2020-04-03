Снижение ВВП РФ в 2020г может составить около 4,2% в связи с продлением нерабочих дней - Citi

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4,2% в связи с продлением нерабочих дней, считает экономист Citi по РФ Иван Чакаров.

Как говорится в обзоре инвестбанка, это предварительная оценка.

"Ранее мы полагали, что экономический рост в России сменится падением при ценах на нефть ниже $25 за баррель. Поэтому, исходя из базового прогноза цен на нефть в 2020 году на уровне $30 за баррель от наших сырьевых аналитиков Citi, мы прогнозировали рост ВВП РФ в 2020 году на уровне 0,3%. Тем не менее, нерабочий месяц в дополнение к низким ценам на нефть должен сильно повлиять на экономику. Пока трудно сделать какие-либо точные прогнозы относительно перспектив динамики ВВП РФ. По нашим оценкам, экономика будет работать примерно на 55% своей мощности в апреле, что приведет к ее сокращению на 4,2%", - говорится в обзоре.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках борьбы с коронавирусом подписал указ, которым продлил в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля.