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03 апреля 2020 года 18:23
BofA понизил рекомендацию для акций Сбербанка до "держать"
Bank of America (BofA) понизил рекомендацию для акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре BofA. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком BofA Ольгой Веселовой, составляет 228 рублей за штуку. Кроме того, в обзоре сообщается, что, по мнению экспертов BofA, в текущих условиях предпочтительней инвестировать в бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), "Полюса" (MOEX: PLZL), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 317,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 186 рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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