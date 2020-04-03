Газпромбанк пересмотрел структуру своих корзин с наиболее привлекательными акциями и лучшими дивидендными историями

Газпромбанк (MOEX: GZPR) провел ребалансировку своих корзин с наиболее привлекательными акциями и лучшими дивидендными историями, сообщается в комментарии стратегов банка по рынку акций Ильи Фролова и Эрика де Поя.

По итогам пересмотра список "наиболее привлекательных акций" пополнили привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), бумаги "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (при исключении "Роснефти" (MOEX: ROSN), ВТБ (MOEX: VTBR) и TCS Group). Начиная с апреля в корзину входят бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), "Яндекса" (MOEX: YNDX), "Магнита", "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ФСК ЕЭС", МТС и привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

"За последние четыре недели наша корзина "наиболее привлекательных акций" упала на 16,1% по сравнению с падением индекса РТС на 21,9%. Опережающие показатели корзины за этот период в основном объясняются позиционированием в бумагах, которые наиболее устойчивы в текущих условиях, - это "Норникель" (-17%), "Магнит" (MOEX: MGNT) (-18%) и "Яндекс" (-16%). Основное давление на ее динамику оказали "Роснефть" (-32%), ВТБ (-35%) и TCS Group (-47%). В апреле мы проводим существенную ребалансировку корзины. Основная логика, лежащая в основе наших шагов, заключается в повышении устойчивости портфеля в условиях волатильного рынка", - пишут эксперты.

Кроме того, в связи с изменением дивидендных ожиданий на фоне ухудшения макроэкономической конъюнктуры стратеги банка с апреля "радикально меняют структуру дивидендной корзины в пользу более "оборонительного" позиционирования", говорится в материалах Газпромбанка. Начиная с текущего месяца в корзину "лучших дивидендных акций" входят бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), привилегированные акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Сургутнефтегаза", а также бумаги X5, МТС, "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "Интер РАО", "РусГидро" (MOEX: HYDR), "ФСК ЕЭС" и "Юнипро" (MOEX: UPRO).

"Средневзвешенная текущая дивидендная доходность по оставшимся выплатам за 2019 год (дивиденды будут получены в апреле-июле) составляет 5,9%, в то время как ожидаемая дивидендная доходность корзины на 2020 год - 10%, что примерно на 150 базисных пунктов выше уровня индекса РТС. При этом ожидаемый рост дивидендов на акцию в годовом исчислении по включенным в корзину бумагам повысит ее устойчивость в течение текущего волатильного периода на мировых рынках", - отмечают эксперты.