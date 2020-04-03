.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
.
03 апреля 2020 года 17:25
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства. Возрождение согласованной политики нефтедобывающих стран после прекращения действия соглашения ОПЕК+ является главным фактором неопределенности на рынке нефти в настоящий момент. "Тем не менее, заключение нового масштабного соглашения выглядит слишком амбициозной задачей, - отмечает эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. - Мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены на нефть продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, отражая вероятность менее масштабной сделки и давая производителям необходимый сигнал для снижения объемов добычи". После того, как Дональд Трамп в четверг заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут стать участниками соглашения о значительном снижении производства на 10 млн баррелей в день, цены на нефть выросли более чем на 20%. Рынок находится в состоянии исключительно высокой неопределенности, и основными факторами этой неопределенности являются масштаб сокращения спроса и будущее политики нефтяных держав. "Снижение производства на 10 млн баррелей выглядит очень амбициозной задачей и потребует участия всех крупных производителей нефти, - указывает Н. Рюкер. - Тем не менее, в США не существует практически никаких правовых оснований для того, чтобы правительство на федеральном уровне могло повлиять на внутреннее производство нефти. Вместо этого соответствующие действия могут предпринять большинство штатов, например, ужесточив законодательство о защите окружающей среды. Причем у Техаса имеются наиболее широкие юридические возможности. С учетом сказанного, ведущие нефтедобывающие страны не так уж заинтересованы наблюдать, как их нефтяной бизнес пытается справиться с жестокими рыночными силами или снижаются их доходы от продажи нефти". Учитывая зависимость Саудовской Аравии от поддержки из Вашингтона, а также американские санкции против России, у США есть козыри в глобальной нефтяной политике, полагает аналитик Julius Baer. В то время как объявленное сильное сокращение добычи выглядит нереализуемым, наиболее вероятным сценарием, по мнению эксперта банка, может стать менее масштабное соглашение. Так, добыча нефти на сланцевых месторождениях, нефтеносных песках и морском шельфе уже сокращается, в то время как Россия и Саудовская Аравия также частично снизили производство. "Несмотря на угрозу Саудовской Аравии нарастить экспорт, в последние дни стало очевидно, что ее ключевым клиентам в ближайшие недели будет нужно меньше нефти, чем она рассчитывала. В ближайшем будущем продолжатся сильные скачки котировок нефти вокруг отметки 25 долл. США за баррель", - прогнозирует Норберт Рюкер.
.
03 апреля 2020 года 20:00
Москва. 3 апреля. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль сократил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне несколько замедлившей рост нефти. читать дальше
.03 апреля 2020 года 19:51
Динамика цен евробондов РФ в течение недели была волатильной на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 3 апреля. Динамика котировок российских еврооблигаций в течение недели была волатильной на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; но в конце недели наметился небольшой рост вслед за скачком нефтяных цен. читать дальше
.03 апреля 2020 года 19:50
Рынок акций РФ в начале апреля вырос вторую неделю подряд на фоне общемировой коррекции и раллировавшей нефти (Brent подскочила к $33 за баррель) на ожиданиях заключения нового соглашения по ограничению добычи в рамках ОПЕК+, а также с возможным привлечением к сделке США и Канады. читать дальше
.03 апреля 2020 года 19:49
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом благодаря выстрелившей нефти на ожиданиях новой сделки ОПЕК+
Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ вырос в пятницу и завершил неделю существенным ростом индексов на фоне выстрелившей нефти (Brent подскочила к $33 за баррель) на ожиданиях новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи; в лидерах роста выступили акции нефтяников. читать дальше
.03 апреля 2020 года 19:00
Ставка ЦБ останется на уровне 6% до конца года, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. ЦБ реагирует на сигналы, поданные производителями нефти в лице ОПЕК при поддержке потребителей, не заинтересованных в... читать дальше
.03 апреля 2020 года 18:42
Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4,2% в связи с продлением нерабочих дней, считает экономист Citi по РФ Иван Чакаров. Как говорится в обзоре инвестбанка, это предварительная оценка. "Ранее мы полагали, что экономический рост в России сменится падением при ценах на нефть ниже... читать дальше
.03 апреля 2020 года 18:23
Bank of America (BofA) понизил рекомендацию для акций Сбербанка (MOEX: SBER) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре BofA. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком BofA Ольгой Веселовой, составляет 228 рублей за штуку. Кроме того, в обзоре сообщается, что, по мнению... читать дальше
.03 апреля 2020 года 17:52
Газпромбанк пересмотрел структуру своих корзин с наиболее привлекательными акциями и лучшими дивидендными историями
Газпромбанк (MOEX: GZPR) провел ребалансировку своих корзин с наиболее привлекательными акциями и лучшими дивидендными историями, сообщается в комментарии стратегов банка по рынку акций Ильи Фролова и Эрика де Поя. По итогам пересмотра список "наиболее привлекательных акций" пополнили... читать дальше
.03 апреля 2020 года 17:04
Перспективы роста российской экономики ухудшились, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Из 2020 года Россия выйдет с ухудшившимися перспективами роста. Независимо от динамики ВВП РФ в 2020 году, мы считаем, что текущая ситуация очень негативна для среднесрочного и долгосрочного... читать дальше
.03 апреля 2020 года 16:48
Небольшая просадка ВВП РФ в целом не означает, что масштаб проблем будет небольшим в частности - Raiffeisenbank
Относительно небольшая ожидаемая просадка ВВП РФ в результате продления нерабочих дней в целом (доля малого бизнеса в российской экономике составляет только около 5%) не означает, что масштаб проблем будет таким же небольшим в частности, считает экономист Raiffeisenbank Станислав Мурашов. "В... читать дальше
.03 апреля 2020 года 16:38
Инвесторы сейчас прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что для фондовых рынков слабые экономические индикаторы не являются неожиданностью. Глобальная рецессия в этом году... читать дальше
.03 апреля 2020 года 16:15
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней... читать дальше
.03 апреля 2020 года 15:56
Москва. 3 апреля. Доллар и евро снижаются к уровням середины марта на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть после рекордного взлета накануне. читать дальше
.03 апреля 2020 года 15:47
Темпы экономического роста в развивающихся странах Азии резко сократятся в 2020 году из-за пандемии COVID-19, после чего в 2021 году ожидается восстановление, сообщается в обзоре Азиатского банка развития (АБР). В этом году рост регионального ВВП составит 2,2% против ожидавшихся в сентябре 5,5%.... читать дальше
.03 апреля 2020 года 15:33
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.