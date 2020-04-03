Рубль днем продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти

Москва. 3 апреля. Доллар и евро снижаются к уровням середины марта на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть после рекордного взлета накануне.

Курс доллара США составил 76,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 50,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 77 руб./$1 впервые с 18 марта. Евро стоил 82,81 руб./EUR1, подешевев на 1,06 рубля. При этом евро торгуется ниже 83 руб./EUR1 впервые с 17 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 75,61 копейки - до 79,47 рубля.

ЦБ РФ не менял в пятницу, 3 апреля, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Установленные в последний рабочий день марта (27 марта) официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю действуют с 28 марта по 6 апреля 2020 года включительно, сообщил ЦБ.

Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю и учетные цены на драгоценные металлы с 4 по 30 апреля, кроме суббот и воскресений, будут устанавливаться и публиковаться Банком России в штатном режиме, как в обычные рабочие дни, также говорится в сообщении ЦБ.

Президент России Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В четверг глава государства заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря продолжающемуся росту цен на нефть после зафиксированного накануне максимального в истории дневного роста. Котировки "черного золота" активно поднимаются на новостях о проведении 6 апреля внеочередного заседания ОПЕК+.

Внеочередная встреча стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи, ОПЕК+ состоится 6 апреля, сообщил "Интерфаксу" представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет совещание по ситуации на глобальных энергорынках, аналогичное совещанию перед мартовской встречей ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в пятницу также планирует провести встречу с руководителями нефтяных компаний.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК дорожает на 12,73% - до $33,75 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос на 7,31% - до $27,17 за баррель.

Оба контракта дешевели ранее в ходе торгов, корректируясь после рекордного роста накануне. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI в четверг в процентах стал максимальными в истории, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Июньский фьючерс Brent подорожал на 21%, контракт WTI на май - на 24,7%.

Накануне поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. Помимо этого, президент США заявил, что считает необходимым снижение добычи на 10-15 млн баррелей в сутки. "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - отметил Трамп в ходе пресс-конференции в четверг.

"Вчера цены на нефть резко выросли и продолжают расти и на сегодняшних торгах. Причиной стало сообщение Трампа, который написал о возможном сокращении добычи на 10-15 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник. При этом после срыва последних переговоров и заявлений Саудовской Аравии о беспрецедентном наращивании экспорта более чем на 3 млн баррелей сейчас трудно поверить, что страны смогут договориться о столь существенном сокращении. И большой вопрос, если российская сторона не была готова даже на снижение в 1,5 млн баррелей, сможет ли она согласиться на сокращение в десять раз больше. Безусловно, ситуация существенно изменилась: если раньше шли разговоры о дисбалансе рынка в несколько миллионов баррелей, то сейчас ожидается кратковременное падение на 15-25 млн баррелей. Возможно, в Москве не ожидали столь существенного сокращения спроса и сейчас готовы на более решительные меры, тем более, что представители РФ не раз заявляли, что готовы вернуться к переговорам", - подчеркивают аналитики Райффайзенбанка.

"Российские активы растут вслед за котировками нефти. Сравнительную стабильность национальной валюты продолжает обеспечивать поддержка со стороны Центрального банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты до $207 млн (эквивалент 16 млрд рублей). Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяют смотреть на российскую валюту с оптимизмом и приближают ожидания укрепления рубля ниже 77 руб./$1 уже в ближайшей перспективе в случае успешного диалога в рамках соглашения ОПЕК+. В среднесрочной перспективе в пользу рубля будет играть высокая в сравнении с другими развивающимися странами макроэкономическая стабильность, большой объем накопленных резервов и высокий уровень рублевых ставок", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ранее в ходе торгов пятницы рубль слабел на заявлениях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в ходе ее первой пресс-конференции в рамках серии регулярных онлайн-пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры".

Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ - негативные эффекты будут сконцентрированы во втором квартале, а во второй половине года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования, заявила глава ЦБ.

ЦБ РФ видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году, будет выбирать правильный момент для его использования, также сообщила глава регулятора. "Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года, будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", - сказала Набиуллина.

В свою очередь, поддержку рублю оказало сообщение, что Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как сообщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в апреле в размере 55,8 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта составило минус 22 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, в случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ. Для этого осуществляется продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Банк России с 10 марта начал проводить упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

ЦБ РФ 1 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 15,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 31 марта продал валюту на 15,8 млрд рублей, 30 марта объем продаж валюты составил 15,95 млрд рублей.

Банк России 3 апреля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 745,3 млрд рублей (при лимите 950 млрд рублей и общем спросе 745,3 млрд рублей) в среднем по ставке 5,88% годовых.

Банк России с 6 по 30 апреля 2020 года продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, за исключением календарных выходных дней (11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля), говорится в сообщении регулятора.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.