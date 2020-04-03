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03 апреля 2020 года 16:15
"БКС Премьер" ожидает в ближайшей перспективе формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней выше $32. На наш взгляд, основным драйвером данной повышательной динамики сейчас выступает информационной фон, в котором начинают проявляться различные сигналы о том, что экспортеры готовятся к переговорам о новой сделке, которые, по некоторым данным, могут состояться уже на следующей неделе. Заметим, что в настоящий момент у нас нет достаточных оснований для того, чтобы считать данную информацию полностью релевантной", - пишет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Мы воспринимаем всю совокупность данных информационных интервенций с высоким уровнем осторожности. Во-первых, пока что мы не видели релевантных официальных комментариев от Саудовской Аравии и РФ о том, что стороны готовы начать такие переговоры. Во-вторых, сейчас у рынка нет гарантий того, что данные переговоры (даже в случае их начала) завершатся успехом. Наибольшие сомнения в этой плоскости вызывает тот факт, что США (в рамках текущих заявлений) снова дистанцируются от участия в сделках по сокращению добычи с другими экспортёрами. Более того, со стороны Штатов снова звучат призывы к санкционному давлению на РФ и Саудовскую Аравию. Сейчас в информационном поле мы видим комментарии о том, что саудиты рассматривают сокращения лишь при присоединении других экспортёров, в том числе Мексики и США, - отмечает специалист компании. - В-третьих, даже в случае реализации столь существенных объёмов сокращения на нефтяном рынке может сохраниться дисбаланс - снижение мирового спроса может продолжиться и превысить текущие объемы спада в 15-20 млн барр./сутки. Таким образом, давление на цены со стороны навеса предложения также может сохраниться". По оценкам А. Покатовича, для быстрого восстановления баланса на нефтяном рынке может потребоваться сокращение добычи в объемах, близких к объемам снижения спроса, то есть на уровнях близких к 20 млн барр./сутки. Такие масштабы сокращения добычи даже за счет снижения добычи большинством наиболее крупных мировых производителей видятся весьма труднореализуемыми. Эксперт полагает, что, если какая-либо сделка и будет заключена, и в нее войдут как наиболее крупные "традиционные" участники ОПЕК+ (РФ и Саудовская Аравия), так и новые, в том числе США, объемы сокращения добычи в рамках такого пакта могут составить порядка 6-10 млн барр./стуки. При данных объемах сокращения восстановление баланса на рынке может занять время, а к устойчивому восстановлению в диапазоне 40-50$ нефтяные цены перейдут лишь во втором полугодии. "Также мы обращаем внимание на риски возобновления активного снижения нефтяных цен. Если полученные рынками ранее информационные интервенции не подтвердятся, нефтяной рынок может продемонстрировать "зеркальный" резкий спад к уровням $20-23 и ниже. В результате в ближайшей перспективе ожидаем формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35. Закрепление нефтяных цен на уровнях $30 и движение к уровням $35-45 и выше в перспективе ближайших 3 месяцев видится возможным лишь в случае значительного улучшения фундаментального баланса рынка за счет либо восстановления мирового спроса, либо за счет реальных скоординированных действий экспортёров по масштабному сокращению нефтедобычи", - указывает специалист "БКС Премьер".
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