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03 апреля 2020 года 15:33
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "ТГК-1" (MOEX: TGKA),"РусГидро" (MOEX: HYDR) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) рекомендация "покупать" аналитиками была подтверждена. "Благодаря защитному, нециклическому характеру российского электроэнергетического сектора он становится идеальным кандидатом на "тихую гавань" в текущих условиях экономической нестабильности. Как мы полагаем, стабилизация российского рубля и появление ясности относительно динамики инфляции станут отправными точками, с которых начнется восстановление рынка. В настоящем обзоре за I квартал 2020 года мы рассматриваем различные последствия связанного с пандемией коронавируса кризиса для российских электроэнергетических компаний - и в итоге даем рекомендацию "покупать" для всех анализируемым нами акциям сектора", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала" Владимир Скляр и Анастасия Тихонова. По расчетам экспертов, в случае продолжения снижения спроса и цен на электроэнергию, которые и без того уже начали падать в первые два месяца года из-за теплой зимы, совокупная EBITDA сектора в 2020 году может оказаться на 5% ниже их прогноза, а по отдельным компаниям отставание может составить от 3% у "Интер РАО" до 7% у "Мосэнерго". "Помимо этого, ускорение инфляции негативно скажется на росте расходов, хотя в прошлые периоды всплеска роста потребительских цен электроэнергетические компании показывали хорошую дисциплину в этой части. Мы вносим изменения в наши прогнозы по компаниям сектора с учетом новых данных и оцениваем дивидендную доходность по их акциям на уровне в среднем 9,2% в перспективе 20 месяцев (при этом диапазон широк - от 4,0% для "Интер РАО" до 18,5% для "Юнипро"). Дополнительными рисками для наших прогнозов могут быть решения регулирующих органов, но поскольку ослабление рубля благоприятно для российских экспортеров, а свободный денежный поток электроэнергетических компаний значительно превышает выплачиваемые ими дивиденды, такие риски представляются нам несущественными", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", наиболее перспективными для вложений являются акции "Интер РАО", "Юнипро" и "Энел Россия". Бумаги "Мосэнерго" представляются экспертам наименее привлекательными. "Как бы то ни было, мы даем рекомендацию "покупать" для всех анализируемым нами акциям сектора", - подчеркивают они. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Интер РАО - 10 (текущая цена - 4,92), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Юнипро - 2,9 (текущая цена - 2,57), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Энел Россия - 1,07 (текущая цена - 0,87), рекомендация - покупать ; Прогнозная цена ОГК-2 - 0,72 (текущая цена - 0,58), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ТГК-1 - 0,015 (текущая цена - 0,010), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Мосэнерго - 2,20 (текущая цена - 1,85), рекомендация - покупать; Прогнозная цена РусГидро - 0,75 (текущая цена - 0,61), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ФСК - 0,20 (текущая цена - 0,16), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Мосэнерго, ФСК ЕЭС, Интер РАО, ТГК-1, Энел Россия, РусГидро, Юнипро, ОГК-2
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