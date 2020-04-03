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Главная  /  Мнения аналитиков  /  ЦБ РФ в дополнение к еженедельным пресс-конференциям будет публиковать аналитический обзор текущей ситуации
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03 апреля 2020 года 15:16

ЦБ РФ в дополнение к еженедельным пресс-конференциям будет публиковать аналитический обзор текущей ситуации

Банк России, кардинально поменявший коммуникационную политику, решив проводить еженедельные пресс-конференции на тему текущей ситуации и стабилизационных мер, дополнит их публикацией аналитического обзора.

ЦБ 1 апреля объявил о начале серии регулярных пресс-конференций по текущей ситуации и стабилизационным мерам. Первый брифинг председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной прошел в пятницу днем.

"Мы приняли решение проводить еженедельные пресс-конференции, потому что ситуация меняется очень быстро. Мы оперативно принимаем меры по поддержке заемщиков, сохранению кредитования и поддержанию стабильного функционирования финансового сектора. На этих пресс-конференциях я будут говорить о нашей оценке событий, произошедших за неделю, об их влиянии на финансовую стабильность, а также давать свежие данные по ходу реализации принятых мер и анонсировать при необходимости новые меры", - сообщила Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Также мы еженедельно будем публиковать аналитический обзор "Финансовый пульс", в котором эти темы будут рассмотрены более детально. Первый выпуск мы опубликуем сегодня вечером на сайте", - добавила председатель ЦБ.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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