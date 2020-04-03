Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяют смотреть на российскую валюту с оптимизмом - Банк "Санкт-Петербург"

Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяют смотреть на российскую валюту с оптимизмом, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". В пятницу российские активы растут вслед за котировками нефти. Рубль, однако, умеренно слабеет после ощутимого роста во второй половине торгов четверга и сейчас стоит около 77,2 руб./$.

"Основным фактором, определяющим динамику рубля остается цена на нефть. - отмечают аналитики банка. - Сравнительную стабильность национальной валюты продолжает обеспечивать поддержка со стороны Центрального Банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем, продаваемой на рынке валюты до $207 млн (эквивалент 16 млрд руб.). Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяет смотреть на российскую валюту с оптимизмом и приближает ожидания укрепления ниже 77 руб./$ уже в ближайшей перспективе в случае успешного диалога в рамках соглашения ОПЕК+".

По мнению экспертов банка "Санкт-Петербург", в среднесрочной перспективе а пользу рубля будет играть высокая в сравнении с другими развивающимися странами макроэкономическая стабильность, большой объем накопленных резервов и высокий уровень рублевых ставок. Кроме того, сегодня Центральный Банк проведет пресс-конференцию, в ходе которой председатель Э.С. Набиуллина оперативно прокомментирует предпринимаемые шаги по стабилизации российского финансового рынка.