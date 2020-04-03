Facebook в перспективе может выиграть от ситуации с коронавирусом - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Facebook привлекательными для вложений на ближайший год и сохраняют для них рекомендацию "покупать", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Facebook за период с начала года понесли потери чуть меньше рыночных, при этом, на наш взгляд, нездоровое бегство от рисков неоправданно "наказало" бумагу. Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли на акцию, а также показателей посещаемости соцсетей", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

Facebook - разработчик и оператор социальных сетей, позволяющих людям общаться с помощью мобильных устройств и компьютеров. Среди продуктов компании - одноименная социальная сеть Facebook, самая популярная в мире, имеющая свыше 2,5 млрд ежемесячных активных пользователей. Также компании принадлежат общеизвестные и популярные в глобальном масштабе сервисы Instagram и WhatsApp.