Пока рубль, вероятно, останется в диапазоне 77-78 за доллар - РФПИ

Надежды на достижение договоренностей между Россией и Саудовской Аравией продолжают поддерживать нефть и рубль в пятницу, хотя котировки Urals в четверг продолжили торговаться на более низких отметках (около US$15/брл), то есть почти вдвое дешевле Brent, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Очевидно, что возможный позитив от ОПЕК+ поддержит и цены на Urals, но наличие столь большого дисконта, с нашей точки зрения, требует более аккуратной оценки перспектив российской валюты. До выхода статистики в США рубль, вероятно, останется в диапазоне 77-78/USD, а далее все будет зависеть от вышедших цифр и новостей по рынку нефти", - пишет он.