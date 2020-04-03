Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил подъем вслед за раллирующей нефтью, лидируют нефтяники

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ после локальной коррекции на старте торгов в пятницу возобновил подъем вслед за вновь раллирующей нефтью после известий о запланированной на 6 апреля встречи стран ОПЕК+ по вопросам ограничения добычи сырья; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы почти за месяц во главе с бумагами нефтяников.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2570,68 пункта (+1%), индекс РТС - 1047,69 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар стоит 77,27 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%).

Подешевели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, ожидания Трампа в отношении сделки производителей нефти пока не подтверждены (российская сторона отрицает достижение соглашения, Саудовская Аравия, по всей вероятности, готова к снижению добычи, но только если в сделке будут участвовать другие страны). Пандемия коронавируса также оставляет рынки в напряжении - число обнаруженных случаев заболевания в мире перевалило за 1 млн, из них активными остаются примерно 750 тыс.

Карантин в связи с эпидемией крайне негативно влияет на реальную экономику. В 15:30 МСК в США выйдет статистика по рынку труда за март (non-farm payrolls). Кроме того, в течение дня будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) по странам Европы и США.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Трамп утверждает, что сделка между Саудовской Аравией и РФ может быть заключена в течение нескольких дней. Саудовская Аравия настаивает на экстренной встрече ОПЕК+ и также хочет участия США, Мексики и Канады. Соответственно, у рынка есть несколько дней на то, чтобы оценить реальность возможного соглашения, но без участия США оно не состоится.

Многие эксперты сомневаются в возможности сокращения добычи нефти на 10 млн б/с и тем более на 15 млн б/с. Тем не менее, вероятность какой-либо сделки все же возрастает. В пятницу Трамп проведет совещание с главами крупнейших нефтяных компаний. Впереди статистика по безработице в США за март, которую многие заранее называют ужасной, но также соглашаются, что это лишь начало.

Президент США подарил рынку нефти надежду, но он может ее и похоронить. Дело в том, что Трамп сам не предлагал какое-либо сокращение американской добычи. Если вспомнить все недовольные заявления со стороны РФ и Саудовской Аравии, то чаще всего они касались продолжающегося роста американского производства за счет доли производителей ОПЕК+. Во всяком случае, в России подобная сделка вряд ли получит одобрение. Соответственно, есть риск того, что уже на следующей неделе рынок нефти испытает еще один обвал на фоне разочарования, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, Саудовская Аравия созвала экстренную встречу производителей нефти из альянса ОПЕК+ для достижения справедливого соглашения по сокращению добычи и стабилизации нефтяных рынков, фьючерсы на нефть отреагировали ростом цен. Тем временем, на физическом рынке нефти ситуация остается сложной из-за падения спроса, сырье торгуется с беспрецедентным дисконтом к котировкам фьючерсного рынка. Бенчмарк dated Brent, который рассчитывается аналитическим агентством S&P Global (SPB: SPGI) Platts по ценам на грузы сырой нефти, во вторник находился на $10 ниже фьючерсных контрактов. Такой спред указывает на существенный разрыв между существующим балансом на физическом рынке и ожиданиями трейдеров относительно будущей перспективы.

Из-за карантина, который ввели многие страны мира, спрос на нефть оказался в свободном падении. По оценке МЭА, на пике карантина профицит может составить до 20-25 млн б/с. В таких условиях пока не ясно, какие должны быть меры по сокращению добычи со стороны ОПЕК+, чтобы оказать эффективную поддержку рынку. Озвученные Трампом 10-15 млн б/с сокращения могут лишь немного смягчить падение спроса. Однако даже такие меры выглядят маловероятными, поскольку остановка добывающих мощностей в таком объеме может быть чревата значительными расходами и проблемами с перезапуском в будущем.

В то же время сам Трамп не планирует предлагать американским компаниям сокращать добычу. В пятницу Трамп встречается с руководителями крупнейших нефтяных компаний для обсуждения ситуации на рынке нефти и возможных мер по поддержке для нефтегазовой отрасли США. Среди рассматриваемых мер может быть введение пошлин на импорт нефти из Саудовской Аравии. О сокращении добычи речи не будет, рассказал источник Reuters.

Тем временем, участники рынка уже заложили в котировки возросшую вероятность заключения сделки ОПЕК+ и более быстрого восстановления цен. Вечером в пятницу Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. На фоне мартовского падения нефтяных цен сланцевые компании массово сокращают расходы на новое бурение, что находит подтверждение в динамике буровых установок. С некоторым временным лагом это может повлиять на замедление американской добычи, считает Галактионов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на фоне очередного скачка нефти в пятницу продолжает подъем, индекс МосБиржи превысил сопротивление 2540 пунктов, а индекс РТС подошел к рубежу 1050 пунктов. Ближайшие поддержки расположены на уровнях 2420 и 1000 пунктов.

Инвесторы ожидают окончательных данных по деловой активности в секторах услуг и ключевого отчета по американскому рынку труда. Риски для "быков" заключаются в ослаблении эйфории на нефтяных площадках и слабости макроэкономической статистики. Тем не менее, даже возможная пятничная фиксация прибыли не исключает возвращения оптимизма на рынок в начале следующей недели.

В Азии в пятницу индексы снизились (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,01%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

На рынках сохраняются опасения относительно последствий пандемии коронавируса для мировой экономики. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 1 млн человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 53 тыс. Свыше 213 тыс. заболевших выздоровели.

Статданные из Китая, обнародованные в пятницу, показали некоторое восстановление деловой активности в сфере услуг в марте. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в прошлом месяце вырос до 43 пунктов с февральских 26,5 пункта - рекордного минимума. Тем не менее, это второе минимальное значение индикатора с начала исследования в 2005 году. Значение индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся спаде активности в секторе.

The Wall Street Journal накануне сообщила со ссылкой на представителей королевства, что Саудовская Аравия готова ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн б/с, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям. Разговоры о 10 млн б/с и выше были преувеличением, сказал один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, отметив, что в лучшем случае, снижение может составить 6 млн б/с.

Нефть утром в пятницу падала более чем на 5% в рамках коррекции после максимального в истории дневного роста накануне, однако затем цены отыграли все потери и вновь раллируют после известий от Минэнерго Азербайджана, что встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля. Цена Brent подскочила на $1,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $31,61 за баррель (+5,6% и +21% в четверг), майская цена WTI - $25,64 за баррель (+1,3% и +24,7% накануне).

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+10,1%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 24,5 млрд рублей (из них 4,522 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и 4,281 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).