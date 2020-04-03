.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил подъем вслед за раллирующей нефтью, лидируют нефтяники
.
ГЛАВНОЕ
S&P снизило прогноз роста мирового ВВП до 0,4%
Рейтинговое агентство S&P снизило прогноз роста мировой экономики до 0,4% с 3,3%, прогнозировавшихся в декабре. Агентство ожидает снижение ВВП России на 0,8% в 2020 году и повышение на 3,8% в следующем году
 
Месяц карантина может стоить российской экономике 1,5-2% ВВП в этом году - глава ЦБ
Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ - негативные эффекты будут сконцентрированы во 2-м квартале, во второй половине года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму...
 
Fitch прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1,9%
Мировой ВВП в 2020 году упадет на 1,9%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. При этом глубокая рецессия теперь является базовым сценарием, отмечают аналитики агентства. "Скорость, с которой развивается пандемия...
 
Кибермошенники начали использовать коронавирус
На фоне эпидемии стали распространяться вредоносные приложения, замаскированные под официальные сайты с информацией о коронавирусе. В компании Eset сообщили "Известиям" о появлении нового вредоносного приложения для Windows - COVID-19 Information....
 
03 апреля 2020 года 11:27

Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил подъем вслед за раллирующей нефтью, лидируют нефтяники

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ после локальной коррекции на старте торгов в пятницу возобновил подъем вслед за вновь раллирующей нефтью после известий о запланированной на 6 апреля встречи стран ОПЕК+ по вопросам ограничения добычи сырья; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы почти за месяц во главе с бумагами нефтяников.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2570,68 пункта (+1%), индекс РТС - 1047,69 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар стоит 77,27 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%).

Подешевели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, ожидания Трампа в отношении сделки производителей нефти пока не подтверждены (российская сторона отрицает достижение соглашения, Саудовская Аравия, по всей вероятности, готова к снижению добычи, но только если в сделке будут участвовать другие страны). Пандемия коронавируса также оставляет рынки в напряжении - число обнаруженных случаев заболевания в мире перевалило за 1 млн, из них активными остаются примерно 750 тыс.

Карантин в связи с эпидемией крайне негативно влияет на реальную экономику. В 15:30 МСК в США выйдет статистика по рынку труда за март (non-farm payrolls). Кроме того, в течение дня будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) по странам Европы и США.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Трамп утверждает, что сделка между Саудовской Аравией и РФ может быть заключена в течение нескольких дней. Саудовская Аравия настаивает на экстренной встрече ОПЕК+ и также хочет участия США, Мексики и Канады. Соответственно, у рынка есть несколько дней на то, чтобы оценить реальность возможного соглашения, но без участия США оно не состоится.

Многие эксперты сомневаются в возможности сокращения добычи нефти на 10 млн б/с и тем более на 15 млн б/с. Тем не менее, вероятность какой-либо сделки все же возрастает. В пятницу Трамп проведет совещание с главами крупнейших нефтяных компаний. Впереди статистика по безработице в США за март, которую многие заранее называют ужасной, но также соглашаются, что это лишь начало.

Президент США подарил рынку нефти надежду, но он может ее и похоронить. Дело в том, что Трамп сам не предлагал какое-либо сокращение американской добычи. Если вспомнить все недовольные заявления со стороны РФ и Саудовской Аравии, то чаще всего они касались продолжающегося роста американского производства за счет доли производителей ОПЕК+. Во всяком случае, в России подобная сделка вряд ли получит одобрение. Соответственно, есть риск того, что уже на следующей неделе рынок нефти испытает еще один обвал на фоне разочарования, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, Саудовская Аравия созвала экстренную встречу производителей нефти из альянса ОПЕК+ для достижения справедливого соглашения по сокращению добычи и стабилизации нефтяных рынков, фьючерсы на нефть отреагировали ростом цен. Тем временем, на физическом рынке нефти ситуация остается сложной из-за падения спроса, сырье торгуется с беспрецедентным дисконтом к котировкам фьючерсного рынка. Бенчмарк dated Brent, который рассчитывается аналитическим агентством S&P Global (SPB: SPGI) Platts по ценам на грузы сырой нефти, во вторник находился на $10 ниже фьючерсных контрактов. Такой спред указывает на существенный разрыв между существующим балансом на физическом рынке и ожиданиями трейдеров относительно будущей перспективы.

Из-за карантина, который ввели многие страны мира, спрос на нефть оказался в свободном падении. По оценке МЭА, на пике карантина профицит может составить до 20-25 млн б/с. В таких условиях пока не ясно, какие должны быть меры по сокращению добычи со стороны ОПЕК+, чтобы оказать эффективную поддержку рынку. Озвученные Трампом 10-15 млн б/с сокращения могут лишь немного смягчить падение спроса. Однако даже такие меры выглядят маловероятными, поскольку остановка добывающих мощностей в таком объеме может быть чревата значительными расходами и проблемами с перезапуском в будущем.

В то же время сам Трамп не планирует предлагать американским компаниям сокращать добычу. В пятницу Трамп встречается с руководителями крупнейших нефтяных компаний для обсуждения ситуации на рынке нефти и возможных мер по поддержке для нефтегазовой отрасли США. Среди рассматриваемых мер может быть введение пошлин на импорт нефти из Саудовской Аравии. О сокращении добычи речи не будет, рассказал источник Reuters.

Тем временем, участники рынка уже заложили в котировки возросшую вероятность заключения сделки ОПЕК+ и более быстрого восстановления цен. Вечером в пятницу Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. На фоне мартовского падения нефтяных цен сланцевые компании массово сокращают расходы на новое бурение, что находит подтверждение в динамике буровых установок. С некоторым временным лагом это может повлиять на замедление американской добычи, считает Галактионов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на фоне очередного скачка нефти в пятницу продолжает подъем, индекс МосБиржи превысил сопротивление 2540 пунктов, а индекс РТС подошел к рубежу 1050 пунктов. Ближайшие поддержки расположены на уровнях 2420 и 1000 пунктов.

Инвесторы ожидают окончательных данных по деловой активности в секторах услуг и ключевого отчета по американскому рынку труда. Риски для "быков" заключаются в ослаблении эйфории на нефтяных площадках и слабости макроэкономической статистики. Тем не менее, даже возможная пятничная фиксация прибыли не исключает возвращения оптимизма на рынок в начале следующей недели.

В Азии в пятницу индексы снизились (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,01%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

На рынках сохраняются опасения относительно последствий пандемии коронавируса для мировой экономики. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 1 млн человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 53 тыс. Свыше 213 тыс. заболевших выздоровели.

Статданные из Китая, обнародованные в пятницу, показали некоторое восстановление деловой активности в сфере услуг в марте. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в прошлом месяце вырос до 43 пунктов с февральских 26,5 пункта - рекордного минимума. Тем не менее, это второе минимальное значение индикатора с начала исследования в 2005 году. Значение индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся спаде активности в секторе.

The Wall Street Journal накануне сообщила со ссылкой на представителей королевства, что Саудовская Аравия готова ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн б/с, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям. Разговоры о 10 млн б/с и выше были преувеличением, сказал один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, отметив, что в лучшем случае, снижение может составить 6 млн б/с.

Нефть утром в пятницу падала более чем на 5% в рамках коррекции после максимального в истории дневного роста накануне, однако затем цены отыграли все потери и вновь раллируют после известий от Минэнерго Азербайджана, что встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля. Цена Brent подскочила на $1,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $31,61 за баррель (+5,6% и +21% в четверг), майская цена WTI - $25,64 за баррель (+1,3% и +24,7% накануне).

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+10,1%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 24,5 млрд рублей (из них 4,522 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и 4,281 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 апреля 2020 года 17:04
Россия выйдет из 2020 года с ухудшившимися перспективами роста - Альфа-банк
Перспективы роста российской экономики ухудшились, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Из 2020 года Россия выйдет с ухудшившимися перспективами роста. Независимо от динамики ВВП РФ в 2020 году, мы считаем, что текущая ситуация очень негативна для среднесрочного и долгосрочного...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:48
Небольшая просадка ВВП РФ в целом не означает, что масштаб проблем будет небольшим в частности - Raiffeisenbank
Относительно небольшая ожидаемая просадка ВВП РФ в результате продления нерабочих дней в целом (доля малого бизнеса в российской экономике составляет только около 5%) не означает, что масштаб проблем будет таким же небольшим в частности, считает экономист Raiffeisenbank Станислав Мурашов. "В...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:38
Инвесторы прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19 - "ВТБ Капитал"
Инвесторы сейчас прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что для фондовых рынков слабые экономические индикаторы не являются неожиданностью. Глобальная рецессия в этом году...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:15
"БКС Премьер" ожидает в ближайшей перспективе формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:56
Рубль днем продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти
Москва. 3 апреля. Доллар и евро снижаются к уровням середины марта на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть после рекордного взлета накануне.    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:47
Рост ВВП развивающихся стран Азии резко замедлится в 2020г из-за коронавируса - АБР
Темпы экономического роста в развивающихся странах Азии резко сократятся в 2020 году из-за пандемии COVID-19, после чего в 2021 году ожидается восстановление, сообщается в обзоре Азиатского банка развития (АБР). В этом году рост регионального ВВП составит 2,2% против ожидавшихся в сентябре 5,5%....    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:33
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:16
ЦБ РФ в дополнение к еженедельным пресс-конференциям будет публиковать аналитический обзор текущей ситуации
Банк России, кардинально поменявший коммуникационную политику, решив проводить еженедельные пресс-конференции на тему текущей ситуации и стабилизационных мер, дополнит их публикацией аналитического обзора. ЦБ 1 апреля объявил о начале серии регулярных пресс-конференций по текущей ситуации и...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:03
Более других компаний в секторе от сокращения спроса на электроэнергию могут пострадать Интер РАО и РусГидро - "ВТБ Капитал"
Более других компаний в секторе от сокращения спроса на электроэнергию могут пострадать Интер РАО и РусГидро, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В то же время аналитики инвестбанка считают акции Интер РАО наиболее перспективными бумагами в секторе для инвестирования. "Спрос на электроэнергию в...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 14:40
Операционные результаты Мосбиржи за I квартал позитивны с точки зрения ожидаемых финпоказателей - "ВТБ Капитал"
Операционные результаты Мосбиржи за I квартал позитивны с точки зрения ожидаемых финпоказателей, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Операционные результаты за 1к20 служат дополнительным свидетельством в пользу того, что по итогам года компания сможет продемонстрировать рост доходов, в условиях...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 14:20
Сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным - Райффайзенбанк
Цены на нефть в четверг резко выросли и продолжают расти в пятницу после сообщения Д. Трампа о возможном сокращении добычи на 10-15 млн барр./сутки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник. По мнению эксперта банка Андрея Полищука,...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 13:48
Акции Bristol-Myers привлекательны для покупки - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Bristol-Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с августа прошлого года. Несмотря на просадку, имевшую место в условиях "эпидемического" бегства...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 13:07
Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяют смотреть на российскую валюту с оптимизмом - Банк "Санкт-Петербург"
Перспективы разрешения кризиса нефтяного рынка позволяют смотреть на российскую валюту с оптимизмом, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". В пятницу российские активы растут вслед за котировками нефти. Рубль, однако, умеренно слабеет после ощутимого роста во второй половине торгов...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 12:40
Facebook в перспективе может выиграть от ситуации с коронавирусом - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Facebook привлекательными для вложений на ближайший год и сохраняют для них рекомендацию "покупать", говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook за период с начала года понесли потери чуть меньше рыночных, при этом, на наш взгляд, нездоровое бегство...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 12:18
Пока рубль, вероятно, останется в диапазоне 77-78 за доллар - РФПИ
Надежды на достижение договоренностей между Россией и Саудовской Аравией продолжают поддерживать нефть и рубль в пятницу, хотя котировки Urals в четверг продолжили торговаться на более низких отметках (около US$15/брл), то есть почти вдвое дешевле Brent, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.