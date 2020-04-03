Доллар, возможно, продолжит свое ралли - ГК "ФИНАМ"

Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. Американская валюта динамично укрепляется с самого начала пятидневки, и недельные выигрыши долларового индекса к утру пятницы вплотную приблизились к 2%.

З. Саидова отмечает, что в пятницу в Соединенных Штатах ожидается публикация блока данных по рынку труда за март, которые могут разверзнуть бездну рыночного негативизма в случае сильного отклонения от усредненных прогнозов, а оно на этот раз весьма вероятно. Усредненные ожидания, для справки, предполагают сокращение занятости в несельскохозяйственном секторе на 100 тысяч после расширения на 273 тысячи месяцем ранее. Доллар как антирисковый актив при негативном раскладе сможет продолжить свое ралли, считает специалист ГК.

"С технической точки зрения, на дневном графике пары EUR/USD формируется очередной "шип", в рамках которого у курса может все еще сохраняться внушительный потенциал просадки", - пишет Зарина Саидова.