Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 3 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после роста по итогам предыдущих торгов на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти, продемонстрировавшего в четверг максимальный в истории дневной рост.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,42-77,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,52 руб./$1 (+26,53 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 83,93 руб./EUR1 (+6,1 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,42 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,91 рубля.

При этом уже вскоре после открытия торговой сессии рубль развернулся вверх к доллару и евро. В 10:10 МСК доллар опускался ниже 77 руб. впервые с 18 марта; на минимуме пара "доллар-рубль" достигала отметки 76 руб./$1. Этому способствовало возобновление роста нефти на сообщениях о встрече министров стран ОПЕК+, которая должна состояться в понедельник, 6 апреля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 21,72 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,8132 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал коррекционное снижение к доллару и евро в первую минуту торгов на фоне стабилизации рынка нефти после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля. Последующий разворот на рынке нефти на фоне сообщений о встрече министров стран ОПЕК+ уже в ближайший понедельник, 6 апреля, стал причиной возобновления роста рубля в обеих парах вскоре после открытия сессии.

Как сообщила пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, цель встречи - стабилизация нефтяного рынка. "Азербайджан уже получил приглашение на участие в этой видеконференции", - говорится в сообщении Минэнерго.

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. По итогам четверга нефть Brent подорожала на 21%, WTI - на 24,7%.

Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. "Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти.

Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии". "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - сказал.

В Кремле, в свою очередь, опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

"Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. "Пока нет", - сказал Песков.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК повысилась на 0,17% - до $29,99 за баррель. К 10:25 МСК контракты росли на 1,5% - до $30,38 за баррель. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 10:00 МСК подешевел на 2,05% - до $24,8 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.