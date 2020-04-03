Инвесторы взяли паузу на EM после рекордного оттока капитала - "БКС Глобал Маркетс"

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Инвесторы взяли паузу на EM (развивающиеся рынки) в период с 26 марта по 1 апреля 2020 года после рекордного оттока капитала, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $40 млн против рекордного за всю историю наблюдений оттока $840 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 26 марта по 1 апреля составил порядка $40 млн (лучшая неделя с середины февраля) против оттока $270 млн неделей ранее. При этом в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $70 млн (лучший результат за последние 7 недели), на предыдущей неделе приток равнялся $1 млн.

"По итогам недели российским фондам акций удалось привлечь $70 млн (главным образом через фонды ETF). Из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) инвесторы вывели $0,8 млрд - самый низкий объем с середины февраля. В результате совокупные притоки в Россию составили около $40 млн за счет поступлений в специализированные российские фонды, что стало лучшим результатом с середины февраля. По всей видимости, продавцы пока взяли паузу, однако значительных покупок также не наблюдается. На этом фоне можно ожидать сохранения повышенной волатильности - мы считаем оправданным нейтральный подход", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $5 млн (лучший результате за месяц) против оттока на уровне $570 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался нулевой чистый отток/приток капитала по сравнению с оттоком $30 млн неделю назад.

"По итогам прошедшей недели потоки российских фондов и фондов EM оказались нулевыми после двух худших недель в истории этого класса активов, когда из всех типов фондов EM ушло $31 млрд. По всей видимости, внимание инвесторов сместилось на другие рынки, скорее всего внутренние, что дает передышку. Недостаток ликвидности на рынке, похоже, был устранен без каких-либо серьезных последствий. Мы считаем последние события позитивным сигналом для рынка облигаций, что может постепенно вернуть уверенность инвесторов в этом классе активов", - пишет Смольянинов.