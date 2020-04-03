Инвесторы взяли паузу на EM после рекордного оттока капитала - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы взяли паузу на EM (развивающиеся рынки) в период с 26 марта по 1 апреля 2020 года после рекордного оттока капитала, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $40 млн против рекордного за всю историю наблюдений оттока $840 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.