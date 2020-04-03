Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте было максимальным за последние 11 лет - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в марте 2020 года рухнул до 37,1 пункта с 52 пунктов в феврале, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Падение деловой активности в сфере услуг РФ в последний месяц первого квартала было максимальным за 11 лет и существенным в целом. До этого рост продолжался с июля 2019 года, но в феврале текущего года его темпы оказались минимальными за последние семь месяцев на фоне сокращения внутреннего спроса.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 39,5 пункта против 50,9 пункта в феврале.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Сообщения, полученные от компаний сферы услуг РФ, свидетельствуют о том, что снижение деловой активности в марте было вызвано невысоким потребительским спросом и закрытием бизнеса после эскалации пандемии COVID-19, что привело к резкому падению новых заказов. При этом темпы падения новых экспортных заказов были максимальными за всю историю сбора данных в этой серии, с сентября 2014 года.

Как показал опрос, в связи с тем, что ряд клиентов закрыли свои предприятия в соответствии с мерами общественного здравоохранения, общий объем продаж в сфере услуг РФ сократился в марте самыми высоким темпами с февраля 2009 года.

Снижение спроса на услуги на фоне сокращения новых заказов привело к сильному падению занятости в марте. "Увольнения обычно объяснялись возросшей необходимостью сокращения штатов. Темпы снижения рабочих мест ускорились до максимальных с января 2016 года", - говорится в отчете.

Между тем падение новых заказов позволило компаниям сферы услуг РФ обрабатывать ранее полученные заказы. В связи с этим сокращение незавершенных заказов было резким в целом и самым сильным с июля прошлого года.

"Неопределенность относительно продолжительности вспышки COVID-19 и того, сколько времени потребуется, чтобы спрос начал восстанавливаться, негативно повлияли на ожидания поставщиков услуг в конце первого квартала. Деловая уверенность в марте оказалась самой низкой за всю историю серии", - отмечают эксперты.

Нехватка поставщиков после закрытия заводов и задержек с транспортировкой привели к росту цен, равно как и снижение курса рубля. Темпы инфляции закупочных цен были самыми быстрыми с февраля 2019 года, после повышения НДС. В результате, несмотря на слабый спрос, компании все же смогли частично перенести более высокие расходы на клиентов за счет увеличения отпускных цен.