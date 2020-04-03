Brent - $28,63 за баррель

Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов на фоне признаков ослабления ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией на нефтяном рынке, которые дают надежду на восстановление энергетического сектора.

Основные индексы, существенно колебавшиеся при открытии в поисках направления, резко пошли вверх благодаря взлету цен на нефть, спровоцированному заявлениями президента США Дональда Трампа о его надеждах на сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией.

Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бен Сальманом, который провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, и теперь ожидает, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) и даже больше, до 15 млн б/с.

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что такой разговор состоялся.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства, Саудовская Аравия готова ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн б/с, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям. Разговоры о 10 млн б/с и выше были преувеличением, сказал один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, отметив, что в лучшем случае, снижение может составить 6 млн б/с.

Тем временем саудовское агентство SPA сообщило в четверг, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке.

Ценовая война, которая началась в марте после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи, сильно ударила по акциям энергетического сектора. Бумаги нефтяных гигантов Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали в четверг на 7,7% и 11% соответственно, но с начала года их стоимость снизилась примерно на 40%.

Ралли нефти отодвинуло на второй план сохраняющиеся опасения по поводу пандемии коронавируса, а также статданные, которые свидетельствовали об экономических последствиях мер по сдерживанию его распространения.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - до 6,648 млн. Неделей ранее число новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics.

Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 217 тыс. - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн. Количество новых заявок на неделе, завершившейся 21 марта, составило 3,34 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Количество новых заявок на пособие по безработице за последние две недели превысило максимальные показатели времен рецессии 2007-2009 гг., пишет MarketWatch. К концу предыдущей рецессии 6,6 млн человек получали пособия по безработице в США.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале 2020 года составил $39,9 млрд по сравнению с пересмотренным январским показателем в $45,5 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2016 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $40 млрд с предварительно объявленных $45,3 млрд в январе.

Акции Boeing Co. подешевели на 5,7% на фоне новостей о том, что компания готовит меры по снижению затрат на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Американский авиастроительный концерн предложит своим сотрудникам досрочный выход на пенсию, а также программы выплат в случае добровольного увольнения, говорится в сообщении главы Boeing Дэвида Кэлхуна, размещенном на сайте компании.

Цена бумаг Altria Group Inc. снизилась на 3,7%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США в среду подала административную жалобу в суд, утверждая, что сделка о покупке американской табачной компанией 35% акций производителя электронных сигарет Juul Labs Inc. привела к устранению конкуренции на рынке в нарушение антимонопольного законодательства.

Бумаги PVH Corp. потеряли в цене 2,3%, поскольку компания в четвертом финансовом квартале зафиксировала чистый убыток. PVH, владеющая рядом известных брендов одежды, отказалась давать прогноз на первый финквартал и весь 2020 финансовый год из-за неопределенности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также объявила о сокращении капитальных расходов, прекращении программы обратного выкупа акций и приостановке со второго квартала выплаты дивидендов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 469,93 пункта (2,24%) - до 21413,44 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 56,40 пункта (2,28%), составив 2526,90 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 126,73 пункта (1,72%) - до 7487,31 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в "минусе" в пятницу на фоне снижения цен на нефть после максимального в истории дневного роста накануне.

Цены на нефть в пятницу теряют около 5%. В четверг котировки резко подскочили после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия сократят нефтедобычу. По словам Трампа, власти России и Саудовской Аравии хотят достигнуть соглашения по проблеме обрушившихся цен на нефть и могут сделать это в скором времени.

На рынках сохраняются опасения относительно последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 53 тыс. Свыше 213 тыс. заболевших выздоровели.

Статданные из Китая, обнародованные в пятницу, показали некоторое восстановление деловой активности в сфере услуг в марте. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в прошлом месяце вырос до 43 пунктов с февральских 26,5 пункта - рекордного минимума. Тем не менее, это второе минимальное значение индикатора с начала исследования в 2005 году. Значение индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся спаде активности в секторе.

При этом официальный PMI марта в непроизводственном секторе, опубликованный Государственным статистическим управлением страны ранее на этой неделе, вырос до 52,3 пункта с рекордно низких 29,6 пункта в феврале. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес.

Между тем индекс PMI в частном секторе Сингапура, рассчитываемый IHS Markit, упал в марте до рекордного минимума. Его значение снизилось до 33,3 пункта с 47 пунктов в феврале. Это минимальный показатель с начала исследования в августе 2012 года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в пятницу на 0,3%.

Котировки акций Subaru Corp. упали на 8,4%. Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group дешевеют на 1,2%, Sony - на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, примерно столько же теряет и гонконгский Hang Seng.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подешевели в ходе торгов в Гонконге на 1,5%. Кроме того, снижается цена акций нефтяных компаний, включая CNOOC - на 2,6% и PetroChina - на 6,5%.

Южнокорейский KOSPI опустился на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,8%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors теряют в цене 0,7% и 1,9% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,7%.

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 1,6% и на 1,8%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК составляет $28,63 за баррель, что на $1,31 (4,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,36 (5,37%) - до $23,96 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти.

Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии". "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - сказал.

"Если Россия и ОПЕК действительно согласуют сокращение такого объема, рынок придет в состояние равновесия и значительно поддержит цены, - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. - Однако на рынке сохраняются сомнения, что такое сокращение произойдет".

В Кремле, в свою очередь, опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

"Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. "Пока нет", - сказал Песков.