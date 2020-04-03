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Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 3 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться на фоне новой волны ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после роста накануне, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов на фоне признаков ослабления ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией на нефтяном рынке, которые дают надежду на восстановление энергетического сектора. Основные индексы, существенно колебавшиеся при открытии в поисках направления, резко пошли вверх благодаря взлету цен на нефть, спровоцированному заявлениями президента США Дональда Трампа о его надеждах на сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией.

Ралли нефти отодвинуло на второй план сохраняющиеся опасения по поводу пандемии коронавируса, а также статданные, которые свидетельствовали об экономических последствиях мер по сдерживанию его распространения. Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - до 6,648 млн. Неделей ранее число новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 217 тыс. - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн. Количество новых заявок на неделе, завершившейся 21 марта, составило 3,34 млн, говорится в отчете министерства труда США.

Вместе с тем фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в пятницу на фоне снижения цен на нефть после максимального в истории дневного роста накануне. Цены на нефть в пятницу теряют порядка 4,6%. На рынках сохраняются опасения относительно последствий пандемии коронавируса для мировой экономики. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 53 тыс.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в пятницу на 0,07%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, примерно столько же теряет и гонконгский Hang Seng. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,7%.

Статданные из Китая, обнародованные в пятницу, показали некоторое восстановление деловой активности в сфере услуг в марте. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в прошлом месяце вырос до 43 пунктов с февральских 26,5 пункта - рекордного минимума. Тем не менее, это второе минимальное значение индикатора с начала исследования в 2005 году. При этом официальный PMI марта в непроизводственном секторе, опубликованный Государственным статистическим управлением страны ранее на этой неделе, вырос до 52,3 пункта с рекордно низких 29,6 пункта в феврале. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $28,56 за баррель, что на 4,61% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 4,62% - до $24,15 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.

Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. "Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны. Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти. Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке "губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии". "Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - сказал он.

В Кремле, в свою очередь, опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом. "Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. "Пока нет", - сказал Песков.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,486 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,824 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 апреля снизился на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 653,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+2%), "РЖД-23" (+1,89%) и "ГТЛК-001Р-15" (+1,24%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-3,6%), "ГТЛК-001Р-09" (-1,7%) и "МТС-001P-10" (-0,87%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" в полном объеме разместила выпуск облигаций на 1 млрд рублей серии 001Р-29 со сроком обращения около 27 лет. Размещение данного выпуска началось 1 апреля. Ставка 1-го купона составила 4% годовых, купоны годовые. Облигации размещались по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей облигаций изначально назывались: Минфин России и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 50,39% выпуска облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-4Y-001Р-220R на 1 млрд 7,772 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 39,78% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-233R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 193,336 млн рублей. Облигации серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-4Y-001Р-220R гасятся в марте 2024 года. Облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-233R гасятся в апреле 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона по нему установлена на уровне 0,01% годовых. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 9-10-го купона облигаций рублей серии БО-01 на уровне 0,1% годовых. В прошлом году эмитент установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-01 также в размере 0,01% годовых. Компания разместила выпуск БО-01 на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,85% годовых. По выпуску была предусмотрена оферта через 3 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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