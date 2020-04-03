Рубль в пятницу утром окажется под давлением - Промсвязьбанк

Утром пятницы для рубля складывается негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим его снижению, станет ситуация на рынке энергоносителей, где после взлета в четверг ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 5%, отступив ниже 28,5 доллара за баррель, отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Что же касается валют развивающихся стран, то они демонстрируют разнонаправленную динамику, что не дает дополнительных ориентиров для рубля. В результате на открытии мы ожидаем ослабления национальной валюты, что позволит паре доллар/рубль подняться выше 77,7. В случае продолжения коррекции на рынке энергоносителей и ухудшении спроса на рисковые активы на фоне очередной порции статистики по рынку труда США в ходе сессии американская валюта может попытаться продолжить восстановление и сделать шаг в сторону верхней границы диапазона 75-80 рублей", - пишет специалист Промсвязьбанка.