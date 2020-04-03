Утренние прогнозы: движение вниз

В пятницу аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, вероятно, протестирует уровень 2500 пунктов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём падения российского рынка на фоне разочарования по перспективам нового нефтяного соглашения".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно сдвинется вниз вслед за утренним ухудшением состояния внешнего фона. Позднее ближайшей точкой притяжения для него вновь способен стать значимый уровень 2500 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Нефть падает вместе с фьючерсами на американские индексы, это сулит негативное открытие российского рынка акций и его уход под пробитое в четверг сопротивление 2530 пунктов по индексу Мосбиржи".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая складывающийся скорее неблагоприятно внешний фон на рынке акций и сырьевых рынках, индекс Мосбиржи в пятницу, вероятно, перейдет к снижению и протестирует сверху уровень в 2500 пунктов".