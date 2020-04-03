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03 апреля 2020 года 09:37
Индекс Мосбиржи в пятницу откроется с понижением в пределах 1-2% - ИК "Алго Капитал"
Ожидается в пятницу открытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно сдвинется вниз вслед за утренним ухудшением состояния внешнего фона. Позднее ближайшей точкой притяжения для него вновь способен стать значимый уровень 2500 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению В. Манжоса, может оказать публикация большого блока мартовских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 мск).
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03 апреля 2020 года 11:20
Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:02
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:45
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы взяли паузу на EM (развивающиеся рынки) в период с 26 марта по 1 апреля 2020 года после рекордного оттока капитала, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:37
Москва. 3 апреля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после роста по итогам предыдущих торгов на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти, продемонстрировавшего в четверг максимальный в истории дневной рост. читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:31
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
(добавлена таблица) ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:18
Citi поднял рейтинг GDR Северстали до "покупать" и акций Evraz до "держать" после переоценки сектора
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави. По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация (рейтинг) была повышена с... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:08
нвесторы взяли паузу на EM (развивающиеся рынки) в период с 26 марта по 1 апреля 2020 года после рекордного оттока капитала, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех... читать дальше
.03 апреля 2020 года 10:01
Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте было максимальным за последние 11 лет - IHS Markit
(добавлен текст после 4-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в марте 2020 года рухнул до 37,1 пункта с 52 пунктов в феврале, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO). Падение деловой активности в сфере услуг РФ в последний месяц первого квартала было максимальным за 11 лет... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:58
налитики ИК "Атон" полагают, что открытие отечественного фондового рынка в пятницу пройдет нейтрально, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:55
читывая складывающийся скорее неблагоприятно внешний фон на рынке акций и сырьевых рынках, индекс Мосбиржи в пятницу, вероятно, перейдет к снижению и протестирует сверху уровень в 2500 пунктов, отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:50
Утром пятницы для рубля складывается негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим его снижению, станет ситуация на рынке энергоносителей, где после взлета в четверг ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 5%, отступив ниже 28,5 доллара за баррель, отмечает в своем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:50
В пятницу аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, вероятно, протестирует уровень 2500 пунктов. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:45
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро и Мосэнерго до "покупать" после переоценки сектора
ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО"... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:42
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:31
Москва. 3 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться на фоне новой волны ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после роста накануне, полагают аналитики. читать дальше
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