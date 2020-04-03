Индекс Мосбиржи в пятницу откроется с понижением в пределах 1-2% - ИК "Алго Капитал"

Ожидается в пятницу открытие индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи заметно сдвинется вниз вслед за утренним ухудшением состояния внешнего фона. Позднее ближайшей точкой притяжения для него вновь способен стать значимый уровень 2500 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению В. Манжоса, может оказать публикация большого блока мартовских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 мск).