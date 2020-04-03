Индекс Мосбиржи уйдет под сопротивление 2530 пунктов - "Алор Брокер"

Нефть падает вместе с фьючерсами на американские индексы, это сулит негативное открытие российского рынка акций и его уход под пробитое в четверг сопротивление 2530 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Очень не рекомендуем пытаться зарабатывать на падении "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", которых поддерживают программы обратного выкупа. Безопаснее поиграть в "падающие банки", которые и в четверг выглядели "хуже рынка", да и потери они понесут чувствительные как от выходного апреля, так и от общего снижения российской экономики в этом году", - пишет специалист компании Алексей Антонов.