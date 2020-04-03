Citi поднял рейтинг GDR Северстали до "покупать" и акций Evraz до "держать" после переоценки сектора

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

По итогам переоценки для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать", а для акций Evraz - с "продавать" до "держать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК).

Как говорится в обзоре, команда сырьевых аналитиков Citi понизила прогноз стоимости коксующегося угля в 2020 году на 14% - со $160 до $138 за тонну, а в 2021 году на 13% - со $160 до $140 за тонну; ожидания по ценам на железную руду в текущем году повышены на 3% - с $77 до $79 за тонну. Кроме того, прогноз цен на сталь в 2020 году был понижен в среднем на $30 за тонну.

Как полагают аналитики, российские стальные компании больше других выиграют от восстановления рынка за счет сильного баланса и средней дивдоходности на уровне 15%.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 2,40 (текущая цена - 2,31), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ММК - 9,80 (текущая цена - 6,25), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 22,00 (текущая цена - 15,53), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 13,40 (текущая цена - 10,91), рекомендация - покупать.